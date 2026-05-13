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Trump llega a China junto a Elon Musk y otros empresarios para reunirse con Xi Jinping

Donald Trump arribó a Pekín acompañado de directivos de grandes empresas como Tesla, Apple y Boeing para reunirse con Xi Jinping y discutir comercio, aranceles, Taiwán y la crisis en Irán.

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Por AFP y Europa Press
Donald Trump fue recibido por autoridades chinas tras aterrizar en Pekín.
Donald Trump fue recibido por autoridades chinas tras aterrizar en Pekín. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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