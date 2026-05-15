Trump sugiere que quiere el uranio de Irán por motivos de imagen: ‘Es más por relaciones públicas que por cualquier otra cosa’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas a bordo del Air Force One tras su salida del Aeropuerto Internacional de Pekín el 15 de mayo de 2026, de regreso a Estados Unidos.

Beijing, China. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que pretende incautar el uranio enriquecido de Irán para mejorar su imagen política, después de que Israel lo exigiera como meta de la guerra.

“La verdad es que me siento mejor si lo consigo, pero (...) creo que es más por relaciones públicas que por cualquier otra cosa”, dijo Trump a Sean Hannity, presentador de Fox News, durante una entrevista grabada en su visita a China y transmitida el jueves por la noche en territorio estadounidense.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien junto con Trump ordenó los ataques contra Irán del 28 de febrero que desencadenaron el conflicto, dijo en una entrevista reciente que la guerra “no había terminado” porque el material nuclear sensible “tiene que ser sacado” del país.