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Trump sugiere que quiere el uranio de Irán por motivos de imagen: ‘Es más por relaciones públicas que por cualquier otra cosa’

Después de que Israel lo exigiera como objetivo de la guerra, presidente de Estados Unidos insiste en el tema.

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Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas a bordo del Air Force One tras su salida del Aeropuerto Internacional de Pekín el 15 de mayo de 2026, de regreso a Estados Unidos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas a bordo del Air Force One tras su salida del Aeropuerto Internacional de Pekín el 15 de mayo de 2026, de regreso a Estados Unidos. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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