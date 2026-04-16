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Trump afirma que Irán acordó entregar sus reservas de uranio enriquecido

Presidente de Estados Unidos dice que están “cerca” de alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a seis semanas de conflicto en Oriente Medio.

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Por AFP
Donald Trump tampoco ha querido disculparse con el papa León XIV por sus críticas al pontífice.
Trump anuncia avances en negociaciones. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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