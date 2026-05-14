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Xi Jinping lanza fuerte advertencia sobre Taiwán en reunión clave con Donald Trump

Xi utilizó un tono menos efusivo que Trump y afirmó que ambas partes “deberían ser socios, no rivales”, al destacar desde el primer momento la situación de Taiwán.

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Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escucha al presidente de China, Xi Jinping, durante un banquete de Estado en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín, el 14 de mayo de 2026.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escucha al presidente de China, Xi Jinping, durante un banquete de Estado en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín, el 14 de mayo de 2026. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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