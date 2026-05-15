Economía

Trump asegura que no habló de aranceles con el presidente de China

Trump viajó a Pekín con el objetivo de cerrar acuerdos en sectores como la agricultura, la aviación y la inteligencia artificial

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Por AFP
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Donald Trump (derecha) afirmó que no habló de aranceles durante una histórica cumbre con su homólogo chino, Xi Jinping (izquierda). (KENNY HOLSTON/AFP)







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