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Taiwán defiende que es una nación ‘independiente’ tras la advertencia de Trump

El magnate republicano concluyó el viernes una visita de Estado a Pekín, donde su par chino, Xi Jinping, lo instó a no apoyar a Taiwán

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Por AFP
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Un hombre lee un periódico con un artículo sobre las reuniones entre el presidente chino Xi Jinping y el presidente estadounidense Donald Trump, con una foto de ambos visitando el Templo del Cielo, en un panel de periódicos en Pekín. (GREG BAKER/AFP)







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