China advierte a Estados Unidos que ‘conspirar’ sobre Taiwán llevaría a una ‘confrontación’

Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas con Pekín, pero no con Taiwán. No obstante, es el principal proveedor de armas a la isla.

Múnich, Alemania. El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, declaró este sábado que cualquier intento estadounidense de “conspirar” para separar la isla de Taiwán de China conduciría “muy probablemente a una confrontación”.

China considera a Taiwán como una de sus provincias, que aún no logró unificar con el resto de su territorio desde el final de la guerra civil china en 1949. No excluye el recurso a la fuerza para tomar su control.

Durante una intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich (Alemania), Wang instó a Washington a elegir el camino “pragmático de la cooperación y de los intereses comunes” con China.

Al mismo tiempo, llamó a evitar la vía del “desacoplamiento, la disociación y la ruptura de vínculos con China, la oposición a todo lo relacionado con China, la formación de diversos bloques y grupos dirigidos contra China, e incluso la de incitar y conspirar para dividir China a través de Taiwán, cruzando así las líneas rojas de China”.

“Esto podría muy probablemente conducir a una confrontación entre China y Estados Unidos”, advirtió.

La línea roja en Costa Rica

La cuestión de Taiwán es uno de los temas más sensibles para Pekín, ya que afecta la integridad territorial china.

Recientemente, en su mensaje de felicitación a la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, China dejó clara su línea roja, al indicar que está dispuesto a fortalecer la cooperación con Costa Rica “sobre la base del principio de una sola China”.

“Los hechos han demostrado plenamente que el desarrollo de las relaciones entre China y Costa Rica sirve a los intereses fundamentales de ambos países y de sus pueblos, y refleja la tendencia predominante de los tiempos y la aspiración compartida de la población”, indicó el mandatario chino.

Para países como Costa Rica, esto significa que no existe la “doble vía”: quien mantiene relaciones diplomáticas con Taipéi no puede tenerlas con China.

Costa Rica ejecutó este giro estratégico en 2007, durante el gobierno de Óscar Arias. En aquel momento se rompió el vínculo histórico con Taiwán —que dejó obras como el Puente de la Amistad— para abrir paso a la relación con el gigante asiático, que se materializó con la donación del Estadio Nacional.

El panorama internacional añade presión si se toma en cuenta que, a pesar de que existe una relación con China, Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de Costa Rica.

La rivalidad entre Estados Unidos y China se ha intensificado en el país, especialmente en torno a Taiwán. Washington ha endurecido su postura frente a Pekín y ha promovido restricciones tecnológicas, como en el caso de la red 5G.

Al mismo tiempo, China es un actor económico de peso global y un socio comercial clave para América Latina. En Costa Rica, China es un mercado relevante. Empresas como CHEC participan en proyectos de infraestructura, como la ampliación de la ruta 32 y la carretera a San Carlos.