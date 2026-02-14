El Mundo

China advierte a Estados Unidos que ‘conspirar’ sobre Taiwán llevaría a una ‘confrontación’

El jefe de la diplomacia china, Wang Yi, advirtió que cualquier intento de Estados Unidos de separar a Taiwán de China podría provocar una confrontación, y llamó a priorizar la cooperación y los intereses comunes.

Por AFP y Yucsiany Salazar
Mapa de América con superposición de banderas de China y Estados Unidos.
Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas con Pekín, pero no con Taiwán. No obstante, es el principal proveedor de armas a la isla. (Shutterstock/Imagen)







ChinaEstados UnidosTaiwán
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual. Dedicada a temas de salud y bienestar.

