Editorial

Editorial: Severas turbulencias en Aviación Civil

Una secuencia de graves hechos agita la gobernanza de la seguridad aeroportuaria en el país. El desdén por los criterios técnicos y la manipulación político-administrativa son las principales amenazas

EscucharEscuchar
Por La Nación
Pista aeropuerto de Liberia
El 23 de octubre pasado, las operaciones en los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber se paralizaron por siete horas debido a fallas en los radares que se pudieron evitar con mantenimiento preventivo. Aquí, la pista de la terminal de Liberia.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialAviación CivilOACIDirección General de Aviación Civil
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.