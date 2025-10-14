Editorial

Editorial: Represión sin fronteras desde Nicaragua

En un reciente informe, un grupo de expertos de Naciones Unidas reveló cómo la dictadura Ortega-Murillo persigue y agrede a nicaragüenses fuera del país. Uno de los casos más sanguinarios ocurrió en junio en Costa Rica: el asesinato del opositor Roberto Samcam

Por La Nación
Rosario Murillo, Daniel Ortega y Roberto Samcam, asesinado en junio 2025
El exiliado nicaragüense Roberto Samcam fue asesinado el 19 de junio por sicarios en un apartamento en Moravia. La Fiscalía presume que la orden de ultimarlo partió del régimen sandinista que dirigen Rosario Murillo y Daniel Ortega. (Fotocomposición Archivo LN/Archivo LN)







editorialONUgrupo de expertos de ONUDaniel OrtegaRosario MurilloRoberto Samcamviolaciones a los derechos humanosNicaraguarepresión transnacionalnicaragüenses fuera del paísnicaragüenses en el exilio
