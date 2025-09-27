Editorial

Editorial: Asesinato de Roberto Samcam: Costa Rica no debe callar más ante Nicaragua

Carlo Díaz, fiscal general, reveló que la orden habría partido del Ejército de Nicaragua y las acciones se habrían planificado en ese país. La solidez de los indicios exige de nuestro gobierno un pronunciamiento oficial, pero hasta ahora solo ha habido silencio

EscucharEscuchar
Por La Nación
Daniel Ortega, Roberto Samcam y Carlo Díaz
El gobierno costarricense ha mantenido silencio ante el asesinato de Roberto Samcam (centro), a pesar de que la investigación revela que los sicarios estarían ligados al régimen de Daniel Ortega (izq.) y habrían recibido órdenes del Ejército nicaragüense. (Archivo LN/Canva Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Roberto Samcam Ruizasesinato de Roberto Samcamrégimen de Daniel Ortega y Rosario Murillofiscal general, Carlo Díazgobierno costarricenseOrganismo de Investigación JudicialMinisterio Públicopersecución política
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.