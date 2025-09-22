Persona con entrenamiento en Cuba y Rusia habría coordinado asesinato de Roberto Samcam en Costa Rica

Miembros de la Dirección de Información y Contrainteligencia Militar (DICIM) y el G2 de Nicaragua, que son organismos de inteligencia del régimen de Daniel Ortega, habrían planeado el asesinato del general en retiro Roberto Samcam en Costa Rica. Uno de los sospechosos de coordinar el delito habría tenido entrenamiento en Cuba y Rusia.

Así lo precisa un informante en el expediente judicial del que La Nación tiene copia.

Samcam fue asesinado el 19 de junio de este año en su apartamento en Moravia. Tres meses después, el viernes 12 de setiembre, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía detuvieron a cuatro sospechosos del homicidio, el presunto sicario permanece en fuga.

De acuerdo con el expediente del caso, un usuario que “no quiso identificarse” comunicó a las autoridades que “tenía datos de quienes coordinaron la operación para asesinar a Samcam”, indicando que se trataba de “miembros de la DICIM y G2 operando en Costa Rica”.

La fuente anónima señaló que uno de los posibles cerebros del asesinato corresponde a una persona identificada mediante un perfil de Facebook, cuyo enlace fue aportado en la denuncia.

Roberto Samcam / Cortesía La Prensa de Nicaragua (Cortesía - La Prensa Nicaragua/Cortesía La Prensa (Nicaragua))

Entrenamiento en Cuba y Rusia

Según la información confidencial incluida en el documento judicial, la persona sospechosa “fue entrenada en Cuba y Rusia, agregando que “estuvo en Rusia entrenando labores de inteligencia, asesinato y sabotaje”.

El informante anónimo también mencionó vínculos históricos del sospechoso con “Sócrates Sandino, siendo una unidad militar de Nicaragua en los años ochenta, junto al general Julio César Avilés, jefe del ejército de Nicaragua”.

La investigación incluye referencias temporales específicas, indicando que la persona sospechosa “poco tiempo atrás estaba en Nicaragua”, hecho que según la fuente “podría ser corroborable con los registros de salida del país”.

Además, la información confidencial detalla que el sospechoso “estaba en reuniones con la plana mayor del ejército de Nicaragua hace un mes más o menos, posiblemente coordinando el asesinato del general en retiro Samcam”.

Hasta el momento las autoridades costarricenses no hay establecido con certeza el móvil del crimen, pero el fiscal general Carlo Díaz, dijo que podría tratarse de asuntos políticos.

