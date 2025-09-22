Sucesos

Persona con entrenamiento en Cuba y Rusia habría coordinado asesinato de Roberto Samcam en Costa Rica

Organismos de inteligencia del régimen de Nicaragua de Daniel Ortega habrían planeado el crimen

Por Christian Montero

Miembros de la Dirección de Información y Contrainteligencia Militar (DICIM) y el G2 de Nicaragua, que son organismos de inteligencia del régimen de Daniel Ortega, habrían planeado el asesinato del general en retiro Roberto Samcam en Costa Rica. Uno de los sospechosos de coordinar el delito habría tenido entrenamiento en Cuba y Rusia.








