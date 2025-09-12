Fiscal general se refiere al homicidio de Roberto Samcam: ‘Se trata de un crimen político’

12/09/2025, San José, Tibas, León XIII, Allanamientos para capturar a los sospechosos de cometer el asesinato del militar nicaraguense Roberto Samcam, en el allanamiento estuvo el director del OIJ Randall Zúñifa y el fiscal general de la república Carlo Diaz.

Entrevistas a testigos directos del homicidio del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam, análisis de videos e informaciones confidenciales, permitieron a la sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y a la Fiscalía, identificar a los sospechosos del crimen en tan solo dos semanas después de ocurrido el hecho.

Este es uno de varios detalles del caso, revelados este viernes por Carlo Díaz, fiscal general, luego de las detenciones de cuatro de los presuntos implicados.

– ¿Qué elementos de prueba los llevaron hasta los sospechosos?

– En ese lugar había dos personas de origen nicaragüense que estaban realizando unos trabajos de construcción, ellos determinaron cuál fue la dinámica. Incluso se entrevistó a la hija del señor Samcam, que estaba en ese momento en la vivienda y se hicieron otras entrevistas a vecinos del lugar.

“Muy importante ha sido la prueba que se recabó a través de videos de diferentes lugares y que pudieron determinar la participación de las personas, la planeación, cuáles fueron los movimientos del día anterior, incluso los movimientos previos y posteriores de la escapatoria, como por ejemplo ir a dejar tirado el carro que utilizaron para cometer el homicidio, en el Rodeo en Coronado.

“Además, se recibió información confidencial que nos dieron una luz de cuál es la motivación de este homicidio y quiénes eran las personas autoras materiales’.

– Me habla de unos constructores, ¿ellos fueron los primeros en ver la acción o qué aportaron?

– Ellos ven al ejecutor, que es el sujeto de apellido Carvajal y que entra, lo saluda (a Samcam) y que incluso ven que se dirige al apartamento del señor Samcam, pregunta por él, posteriormente le dispara y huye.

– En cuanto a la motivación del asesinato ¿podríamos hablar de un crimen político?

– Nosotros no descartamos ninguna línea de investigación, pero una de las líneas más fuertes es que esto se trata de un de un crimen político.

– ¿La participación o influencia de gente desde Nicaragua también se está estableciendo o es todo un crimen nacido, planeado y ejecutado aquí?

– Por lo menos de lo que llevamos hasta el momento de la investigación se puede determinar que la ejecución sí se realizó y se planeó aquí en Costa Rica, ya el motivo del homicidio es una línea que llevamos en cuanto a que pudo haber sido ordenado por agentes extranjeros.

– ¿Hay un paralelismo entre el caso de Joao Maldonado y el señor Samcan, alguna conexión entre los imputados o en ambos hechos en general?

No, de momento no hay ninguna conexión más que las posibles vinculaciones que tengan estos delitos por un crimen político.

– ¿Qué más sigue para esta causa?

– Nos falta determinar quién en Costa Rica contrató a estos ejecutores y si esa persona tiene alguna vinculación con otra persona a nivel nacional o internacional.