¿Cómo habría ocurrido el homicidio del opositor nicaragüense Roberto Samcam? Esto dice el OIJ

Este viernes, el OIJ y el Ministerio Público realizaron allanamientos en León XIII, en San José, y en Cañas, en Guanacaste, para detener a los sospechosos del asesinato del opositor nicaragüense Roberto Samcam. Foto:

El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga López, dio detalles sobre cómo habría ocurrido el asesinato del opositor nicaragüense Roberto Samcam, quien fue abatido a tiros en su casa de habitación, en Moravia, en junio pasado.

Zúñiga reveló aspectos de la investigación durante los allanamientos de este viernes, en los que se detuvo a cuatro, de las cinco personas supuestamente vinculadas con este crimen.

Relató que en este asesinato hubo un intermediario, de apellido Chaves y de 35 años, quien se encargó de organizar y reclutar a las personas que participaron en el homicidio. Él fue detenido, este jueves, en Cañas, Guanacaste.

“Es un intermediario, un punto focal o intermedio entre quienes podrían ser los autores intelectuales y los autores materiales. No tenemos en este momento autores intelectuales”, precisó Zúñiga.

Chaves habría reclutado a un muchacho de 20 años, de apellido Carvajal, quien ingresó a la vivienda de Samcam y desde la puerta le disparó en varias ocasiones, ocasionándole la muerte en el sitio.

“Lo ejecutó de manera bastante fría, diría yo”, especificó el jerarca.

Este joven viajaba con un chofer, de apellido Robles y de 23 años, quien se encargó de llevarlo hasta la casa del nicaragüense en Moravia y luego trasladarlo hasta el sitio donde dejaron el vehículo, en Coronado.

Posteriormente, una cuarta persona, un segundo chofer de 33 años y de apellido Orozco, llevó a estos dos sujetos de Coronado a la ciudadela León XIII.

También se detuvo a una mujer apellidada Chacón Guillén y de 30 años, la pareja sentimental del intermediario. Ella habría pagado ¢50.000 para el segundo transporte entre Coronado y León XIII.

En los allanamientos de este jueves, el OIJ y la Fiscalía detuvieron a cuatro personas presuntamente vinculadas con el homicidio del opositor nicaragüense Roberto Samcam. El supuesto gatillero no ha sido detenido. Foto: (Jose Cordero/José Cordero)

Similitudes con el caso de Joao Maldonado

Zúñiga además enumeró similitudes entre este caso y el intento de asesinato del también opositor Joao Maldonado.

“En ambos casos se utiliza un transportista de la León XIII, se utilizan personas inexpertas o con poco conocimiento en temas de homicidios y que ejecutan estos homicidios de manera algo torpe. También estamos hablando de que son personas contratadas en zonas urbano-marginales”, expresó.