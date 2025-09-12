Cuatro detenidos por asesinato de opositor nicaragüense Roberto Samcam

Agentes del OIJ realizan, la mañana de este viernes, varios operativos relacionados con el homicidio, en junio pasado, del opositor nicaragüense Roberto Samcam. Foto:

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público detuvieron, la mañana de este viernes, a cuatro personas presuntamente vinculadas con el homicidio del opositor nicaragüense Roberto Samcam, quien fue asesinado, en junio pasado, en su casa de habitación, en Moravia.

Estos son los detenidos:

Mujer de apellidos Chacón Guillen, de 30 años, detenida en una vía pública.

Hombre de apellido Chaves, de 35 años, detenido en Cañas este jueves.

Hombre de apellidos Cordero Robles, de 23 años, detenido en un allanamiento en la ciudadela León XIII, en San José.

Hombre de apellidos Castro Pérez, de 33 años, detenido en una vía pública.

El OIJ además informó que se sigue en búsqueda de un hombre de apellido Carvajal, de 20 años y quien sería el gatillero que le dio muerte a Samcam. En este momento se realizan las diligencias para su detención.

Director del OIJ da detalles sobre allanamientos relacionados con muerte de Roberto Samcam

Los allanamientos se realizan en dos sitios. Uno, en la ciudadela León XIII, en Tibás, San José; y el otro en Cañas, Guanacaste. Todos, salvo Chaves, fueron detenidos en el primero de los dos puntos.

Una fuente judicial le confirmó a La Nación que se descarta que el homicidio estuviera relacionado con algún evento delictivo o ilícito del que Samcam participara, tampoco se trata de una riña o venganza personal.

Salida del cuerpo de Roberto Samcam

Se le consultó a Randall Zúñiga López, director del OIJ, si esto puede considerarse un crimen político. Ante lo cual afirmó que, de momento, no se ha podido establecer la situación. Sin embargo, aseguró que hay similitudes con el caso de Joao Maldonado, quien ha sido víctima de varios intentos de asesinato.

Los allanamientos comenzaron minutos antes de las 6 a. m. Se investigan varias casas en León XIII, en San José, y en Cañas, Guanacaste. Foto: (Cortesía/Cortesía)

Nota del editor: Esta información se actualizó a las 7:12 a. m. para corregir que, hasta esa hora, eran cuatro y no cinco detenidos.