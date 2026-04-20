Editorial

Editorial: No es solo la pérdida de dinero: el impacto oculto de las estafas bancarias

Mientras el país avanza en la digitalización de los servicios financieros, también expone a segmentos de la población que no cuentan con las herramientas para navegar ese entorno con seguridad. La protección efectiva no se logra solo corrigiendo después del daño, sino reduciendo la probabilidad de que ocurra. Y, aquí, la familia puede convertirse en la primera línea de defensa

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Por La Nación
Adulto mayor ansioso, angustiado, frente a su computadora. Fraude electrónico, estafa bancaria, timo en línea
La vergüenza juega un papel central. Muchas víctimas, particularmente adultos mayores, no denuncian por temor a ser juzgados o considerados ingenuos. (Shutterstock/Foto)







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Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

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