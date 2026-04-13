Revista Dominical

Las estafas también enferman: depresión, infartos y vidas truncadas

Víctimas de estafas en relatan cómo el fraude acabó con sus ahorros y su salud.

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Por Julián Navarrete Silva
Proyecto de ley pretende que los bancos indemnicen a los estafados
Proyecto de ley pretende que los bancos indemnicen a los estafados (Rocío Sandí Z.)







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Estafas informáticasMovimiento de personas estafadasLey contra las estafasImpacto en la salud de las estafas
Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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