Economía

Diputados obligan a bancos a restituir dinero de estafas en línea, salvo en dos excepciones. Conozca los cambios de la nueva ley

¿Le robaron dinero de su cuenta? Nueva ley obliga a bancos a probar que no hubo falla de seguridad. Estos son los plazos y las nuevas penas por simular fraudes.

EscucharEscuchar
Por Óscar Rodríguez
Hakers
La Comisión Legislativa con Potestad Plena Tercera aprobó en segundo debate la reforma legal que establece nuevas reglas para afrontar las estafas en línea. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
estafas electrónicasAsamblea LegislativaSugefABCCámara de Bancos
Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.