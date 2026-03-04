Política

Aprobado en segundo debate proyecto que obliga a bancos a reponer dinero a clientes afectados por estafas electrónicas

Comisión Plena III dejó en firme la iniciativa legal, que ahora tendrá que ir a firma del presidente de la República

Por Aarón Sequeira

Los diputados aprobaron este miércoles, en segundo debate, el proyecto de ley contra las estafas electrónicas que obliga a las entidades financieras a hacerse responsables por los daños y perjuicios que sufran sus clientes ante el robo del dinero de sus cuentas bancarias.








