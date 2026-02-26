Economía

Ley inminente contra estafas en línea: ¿en qué casos los bancos tendrán que indemnizar a los clientes y en cuáles no?

Proyecto de ley aprobado en primer debate asigna responsabilidad a bancos por pérdida de dinero bajo su custodia, salvo en dos excepciones. El plan modificaría la manera de abordar fraudes informáticos en favor de los clientes bancarios.

Por Óscar Rodríguez
Fraude informático
La reforma sobre estafas en línea brinda mayores protecciones a las víctimas y da mayores responsabilidades a las entidades financieras. (Shutterstock/Shutterstock)







