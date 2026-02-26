Economía

Asociación bancaria respalda proyecto de ley sobre estafas en línea: Es ‘balanceada y justa’

ABC avala iniciativa de ley sobre estafas informáticas aprobada en primer debate porque establece reglas claras para los bancos y clientes.

EscucharEscuchar
Por Óscar Rodríguez
Rodrigo Cubero, asesor económico de la ABC, afirmó que el proyecto aprobado en primer debate brinda claridad y certeza jurídica. (Rafael Pacheco/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
estafas informáticasAsociación Bancaria CostarricenseAsamblea Legislativa
Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.