Sucesos

Cliente bancario perdió ¢5 millones mientras dormía tras sufrir estafa electrónica

Este delito creció un 41% en 2025.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Fraude informático, estafas bancarias, robo de cuentas bancarias, timos bancarios
El Fraude informático aumentó en Costa Rica un 41% durante el 2025, según OIJ. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fraudes electrónicosEstafas Costa Rica
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.