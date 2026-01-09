Sucesos

Caso Nexus 2.0: OIJ ejecuta 13 allanamientos por estafa informática y detiene a 8 sospechosos

Allanamientos son parte de Operación Nexus 2.0 para desarticular a banda que clonaba sitios de entidades financieras

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Caso Nexus 2.0







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Operación Nexus 2.0Estafa informáticaFraude informáticoAllanamientosOIJ
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.