Redes criminales reclutan ‘modelos de IA’ para perfeccionar estafas románticas mediante videollamadas

Mafias reclutan modelos para perfeccionar fraudes amorosos con tecnología deepfake. Reportan jornadas de 12 horas, retención de pasaportes y maltrato físico.

Las organizaciones criminales utilizan una nueva figura denominada modelos de inteligencia artificial para potenciar fraudes cibernéticos. Estas personas prestan su imagen para que un software modifique sus rostros en tiempo real.

Según explicó Hieu Minh Ngo, investigador de ciberdelincuencia de la ONG vietnamita ChongLuaDao, las mafias proporcionan la tecnología para que los reclutados ejecuten estafas románticas con identidades ficticias.

Una investigación del medio Wired reveló la existencia de canales en Telegram que ofrecen estos empleos. Las ofertas provienen principalmente de Camboya y otras zonas del sudeste asiático.

Ngo advirtió que el objetivo primordial es que los delincuentes engañen a sus víctimas mediante herramientas digitales que suplantan la apariencia física.

La organización Humanity Research Consultancy alertó que los perfiles de los aspirantes incluyen a ciudadanos de América Latina y Europa del Este. Muchos candidatos poseen experiencia previa en el manejo de criptomonedas o comercio de metales preciosos.

Jornadas extenuantes y manipulación digital

Los atacantes contactan a sus objetivos mediante plataformas como Facebook o Instagram. Cuando la víctima solicita una prueba de vida, los delincuentes utilizan a la modelo para realizar la videollamada. En la mayoría de casos las modelos son mujeres jóvenes.

En este punto, el software de inteligencia artificial altera los rasgos de la trabajadora para que coincidan con la identidad falsa creada para el engaño.

Estas personas enfrentan condiciones laborales abusivas con jornadas que alcanzan las 12 horas diarias. En este lapso, cada modelo completa entre 100 y 150 videollamadas orientadas al fraude.

En algunos casos las personas esperan salarios de $7.000 mensuales. Algunos anuncios advierten sobre la retención del pasaporte para gestionar visados. Esta práctica facilita el robo del documento para retener a los trabajadores de forma ilegal.

Ling Li, cofundadora de la ONG EOS, afirmó que los modelos pueden sufrir maltratos por parte de sus jefes e incluso acoso sexual. Li relató que un testigo europeo presenció cómo golpearon a modelos italianas en un edificio.

A pesar de que Wired denunció 24 canales de reclutamiento ante Telegram, la plataforma aún no los inhabilita.

Un vocero de la aplicación indicó que examinan cada caso, pues existen motivos legítimos para que una persona ceda su derecho de imagen. Sin embargo, el investigador Ngo recomienda desconfiar de ofertas que exijan conocimientos de chino o provengan de regiones con alta incidencia de ciberdelincuencia.