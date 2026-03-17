Tecnología

Redes criminales reclutan ‘modelos de IA’ para perfeccionar estafas románticas mediante videollamadas

Mafias en el sudeste asiático contratan personas para usar su rostro en estafas con inteligencia artificial. Realizan hasta 150 videollamadas diarias

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Por Europa Press
Mafias reclutan modelos para perfeccionar fraudes amorosos con tecnología deepfake. Reportan jornadas de 12 horas, retención de pasaportes y maltrato físico.
Mafias reclutan modelos para perfeccionar fraudes amorosos con tecnología deepfake. Reportan jornadas de 12 horas, retención de pasaportes y maltrato físico. (Canva stock/Yan Krukau / Yan Krukau)







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