Editorial: Estafas bancarias: el verdadero desafío no está en la ley, sino en su ejecución

La principal novedad de la reforma aprobada es procedimental: la ley busca evitar que los afectados deban acudir a un proceso judicial de años para recuperar su dinero. La interrogante ahora es si el procedimiento creado por la nueva normativa funcionará en la práctica sin generar nuevos cuellos de botella institucionales en perjuicio de las víctimas

Por La Nación
