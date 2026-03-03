Sugef adversa proyecto de ley sobre fraudes electrónicos. Estos son los argumentos

El supervisor financiero considera que la iniciativa de estafas informáticas contra clientes bancarios, aprobada en primer debate, traslada conflictos a la vía judicial y tensiona garantías básicas del sistema.

La Superintendecia General de Entidades Financieras (Sugef), identificó “defectos graves” de diseño de la iniciativa de estafas informáticas contra clientes bancarios que impedirían que la ley cumpla la protección prometida.

El proyecto de ley fue aprobado en primer debate por los diputados en la Comisión Legislativa con Potestad Plena Tercera del Congreso el pasado 25 de febrero.

De acuerdo con la Sugef, los principales riesgos del proyecto de ley son que traslada las disputas a un mecanismo que puede terminar en tribunales, desnaturaliza el rol de la Sugef, tensiona garantías básicas, puede dejar al usuario en desventaja práctica y promete más de lo que puede ejecutar.

El ente supervisor además señaló que la iniciativa contraviene el marco institucional vigente.

El pasado 26 de febrero, la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), en una primera oportunidad avaló la iniciativa de ley y posteriormente se retractó, señalando que está lejos de solucionar el crimen organizado alrededor de estos delitos.

La posición de la gremial provocó que los tres bancos públicos: Banco Nacional (BN), Banco de Costa Rica (BCR) y Banco Popular (BP), renunciaran de la ABC de manera irrevocable.

Ese mismo día, la Cámara de Bancos e Instituciones Financiera de Costa Rica (CBF) se opuso al proyecto de ley y aseguró que presenta oportunidades de mejora.