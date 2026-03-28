Editorial

Editorial: Mucha atención al recién aprobado informe legislativo sobre la CCSS

El texto aprobado en plenario advierte sobre conducción errática, decisiones sin sustento técnico y politización que limita soluciones para los pacientes. Jerarcas idóneos y rigor técnico son dos de las condiciones para que la Caja pueda empezar a salir de su crisis

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Por La Nación
Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de La Caja, comparece
Supén advirtió de que vacíos en la experiencia y debilidades en la formación de tres integrantes de la Junta Directiva de la CCSS, incluida Mónica Taylor, su presidenta ejecutiva, podrían propiciar la toma de decisiones inadecuadas sobre el régimen del IVM y comprometer su estabilidad financiera. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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