Economía

Falta de experiencia e idoneidad de 3 directivos de la CCSS podría poner en riesgo pensiones del IVM, advierte Supén

Supén señaló que dos directivos de la CCSS no acreditaban idoneidad para decidir sobre el IVM y detectó vacíos en la información profesional de su presidenta ejecutiva, Mónica Taylor

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Por Arianna Villalobos Solís
Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de La Caja
Una evaluación de la Supén señaló que dos directivos de la CCSS no acreditaban idoneidad para decidir sobre el IVM y detectó vacíos en la información profesional de su presidenta ejecutiva, Mónica Taylor. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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