Política

Diputados envían informe sobre CCSS a Fiscalía, Contraloría y Procuraduría: estos fueron sus hallazgos

Solicitan determinar responsabilidades administrativas, civiles y penales por problemas como listas de espera, deuda del Estado y administración de la institución

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Por Aarón Sequeira
Plenario. diputados. Asamblea Legislativa. Congreso.
La diputada Andrea Álvarez, del PLN, lideró la comisión que investigó la situación de la CCSS. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Informe de la CCSSInvestigación sobre la CCSSCaso Barrenador
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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