Diputados rechazan informe sobre la CCSS complaciente con el gobierno

Los diputados rechazaron, este lunes, el informe de mayoría de la comisión investigadora de la situación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuestionado por ser complaciente con el gobierno.

El documento recibió 19 votos a favor y 24 en contra, poco antes de las 6:30 p. m. de este lunes. De inmediato, el plenario votó el informe de minoría, que fue apoyado con 24 votos a favor, y 19 en contra.

El principal argumento contra el documento, firmado por un diputado chavista, una socialcristiana, una fabricista y un independiente, es que no señala ningún responsable sobre la crisis de esa institución.

Daniel Vargas, María Marta Carballo, Olga Morera y Luis Diego Vargas impulsaron un reporte de la investigación sin exigir cuentas a funcionarios y jerarcas específicos por la situación crítica de la institución.

En contra del informe expusieron sus argumentos Rocío Alfaro y Sofía Guillén, del Frente Amplio (FA); Paulina Ramírez y Andrea Álvarez, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), entre otros.

Las congresistas señalaron sobre todo los problemas que ignoró el informe de la mayoría, como los relacionados con el caso Barrenador, los problemas con la plataforma ERP y el desmedido aumento de la deuda del Estado con la Caja, que durante la administración de Rodrigo Chaves ha duplicado su tamaño, de ¢2,7 millones a ¢4,4 billones.

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