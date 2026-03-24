Política

Diputados rechazan informe sobre la CCSS complaciente con el gobierno

Solo 19 congresistas apoyaron informe de chavistas, fabricistas y socialcristianos; informe de minoría fue apoyado, con 24 votos

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Por Aarón Sequeira
Edificio CCSS
26/11/2025 Las oficinas centrales de la CCSS en avenida segunda. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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