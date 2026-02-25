Diputadas fustigan a legisladores que firmaron informe de la CCSS, al que califican de ‘complaciente con el gobierno’

Las diputadas Paulina Ramírez y Rocío Alfaro calificaron como complaciente el informe firmado por mayoría en la comisión creada para investigar supuestas irregularidades en la CCSS.

Las diputadas Paulina Ramírez, de Liberación Nacional, y Rocío Alfaro, del Frente Amplio, fustigaron que cuatro legisladores, parte de la comisión creada para investigar presuntas irregularidades en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), firmaran un informe que a su criterio es complaciente con el gobierno de Rodrigo Chaves, así como con la presidencia y Junta Directiva de la Caja.

La socialcristiana María Marta Carballo, el oficialista Daniel Vargas, el independiente Luis Diego Vargas y la fabricista Olga Morera firmaron informe de mayoría que en palabras de Paulina Ramírez “defienden actuaciones de la presidencia de Caja y situaciones que se han dado a nivel de gobierno”.

“Cuando veo este informe me da pena que sean tan complacientes, están muriendo los costarricenses. La Caja hoy está sufriendo por decisiones de la Junta Directiva y la presidencia (de la CCSS), principalmente con la anterior presidencia que vinieron a destrozar toda la seguridad social”, comentó Ramírez.

La liberacionista afirmó que en el informe de mayoría no se sientan responsabilidades de ningún tipo. La diputada se refirió a que en las diferentes audiencias escuchadas por esta comisión, que estuvo activa por año y cuatro meses, se identificaron hallazgos como el caso Barrenador, los problemas con la plataforma ERP, y el aumento de la deuda del Gobierno con la Caja Costarricense Social, que pasó de ¢2,7 millones a ¢4,4 billones.

“La Caja está viendo su equilibrio financiero comprometido y eso no lo dicen. (...) este gobierno prometió que iba a hacer cambios estructurales, que iba a pagarle a la Caja, que iba a acabar con listas de espera, construir hospitales, ebáis; están firmando un informe complaciente porque están diciendo que la Caja está bien y no está bien”, comentó.

Por su parte, Olga Morera, una de las firmantes, afirmó que las debilidades de gestión, gobernanza y sosteniblidad de la CCSS sobrepasan a los últimos cuatro años (de este gobierno).

María Marta Carballo reprochó el señalamiento de Ramírez y aseguró que si la legisladora verdiblanca considera el informe como complaciente es porque el documento no responde “al estilo de oposición de ultranza” de la liberacionista. Durante la campaña electoral, la socialcristiana dio su adhesión a la hoy presidenta electa, Laura Fernández.

“No soy complaciente, soy objetiva, lo que a muchos de ustedes les falta en esta comisión y Asamblea (...). (La situación de la CCSS) responde también a malas decisiones en los gobiernos de Liberación Nacional y del Partido Acción Ciudadana” aseguró.

Carballo señaló que con el caso Barrenador se busca lo que no hay. “No tengo amistad con doña Marta Eugenia Esquivel (expresidenta de la CCSS, investigada por el caso barrenador y diputada electa), pero es vergonzoso ver imágenes de esa señora montada en una perrera por un caso que fue construído (...)”, aseveró.

Mientras defendía el informe que firmó, la diputada María Marta Carballo aseguró que el caso barrenador fue construído. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En minoría

La frenteamplista Rocío Alfaro secundó la valoración de Paulina Ramírez. Para la diputada, las recomendaciones y conclusiones del documento son genéricas y que no se atribuye ninguna responsabilidad.

“En recomendaciones puntuales recomiendan una auditoría externa. ¿Dónde está sentada la responsabilidad de que esta Junta Directiva ha votado ya tres veces en contra de que esa auditoría se dé? ¿Por qué no sienta la responsabilidad? A eso nos referimos con que es un informe complaciente. Lo único que hace es una descripción de los hechos como si estuvieran describiendo la ley de la gravedad”, recriminó.

Tanto Alfaro, Ramírez, como la liberacionista Andrea Álvarez firmaron un informe de minoría. Según la frenteamplista identificaron que la CCSS no enfrentó una crisis de quiebra financiera, sino una crisis de gobernanza institucional “marcada por decisiones políticas que interfirieron con su autonomía constitucional”.

Agregó que a su juicio ese es el eje conductor que se debe priorizar en el análisis de lo que está pasando en la Caja.

En su intervención Álvarez, quien presidió la comisión, comentó que el hecho de que una institución tenga autonomía no significa que esté eximida de rendir cuentas y que como diputados de este periodo les toca exigir a este gobierno respuestas sobre cómo enfrentan los problemas que ellos señalan como heredados.

El informe pasará a plenario y posteriormente irá a votación.