Editorial: La ‘transformación disruptiva’ anunciada por el MEP ha sido más bien una ‘disrupción regresiva’

Un tercio de los estudiantes matriculados en el sistema público se quedarán sin recibir Formación Tecnológica por falta de presupuesto para contratar profesores. Lejos de reducirse, las brechas educativas en el país se acentuarán cada vez más; el resultado será un mayor incremento en la desigualdad estructural

31/10/24 Heredia, Santo Domingo, Escuela Apolinar Lobo Umaña lesión clase de educación tecnología. Fotos: Jorge Navarro para La Nación y La Teja.
Fotografía de archivo captada en octubre de 2024: estudiantes de la Escuela Apolinar Lobo Umaña, en Santo Domingo de Heredia, reciben lecciones de la asignatura Formación Tecnológica. (Foto tomada con autorización de los responsables legales de los menores). (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)







