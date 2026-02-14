Brecha tecnológica continúa este 2026 en las aulas: así afecta la desigualdad a los estudiantes costarricenses

Imagen del 2025 de estudiantes del territorio indígena Cabécar Tayní. En la imagen aparecen alumnos tratando de poner un diálogo en su clase de español. Según una docente, esta es la práctica que realizan algunos cuando les toca clase con una profesora que maneja un poco más los dispositivos tecnológicos.

Este 2026, más de 325.000 estudiantes no contarán con docente de informática, lo que impedirá que reciban clases de formación tecnológica y se pierdan aprendizajes de apropiación tecnológica y digital, programación y algoritmos, inteligencia artificial y robótica, entre otros, a los que sí tendrían acceso más de 602.000 alumnos que sí contarán con un profesor especializado.

Tras conocer la información presentada por el Ministerio de Educación Pública (MEP), La Nación conversó con un especialista para consultar cómo esta brecha tecnológica afecta a los niños, niñas y jóvenes que no tienen acceso a esta formación y que en la mayoría de casos tienen un acercamiento a la tecnología por medio de docentes de otras materias, lo que el MEP llama dimensión 2.

Dagoberto Murillo Delgado, investigador del Informe Estado de la Educación (EE), comentó que desde hace varios años el EE ha abordado este tema, que tiene un impacto más fuerte en zonas rurales y centros educativos unidocentes, y los efectos que genera sobre las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes.

Afirmó que la desigualdad tecnológica además de limitar el desarrollo de habilidades digitales básicas, tambien genera rezagos en aprendizajes.

Señaló que aunque se ha documentado que hay una alta tenencia de dispositivos móviles en los hogares, esto no garantiza una inclusión digital efectiva, primero porque hay estudiantes que dependen de un único dispositivo en su hogar y, además, no es lo mismo tener acceso a estas herramientas sin acompañamiento pedagógico.

“La ausencia de esta formación tecnológica creemos que afecta el desarrollo de habilidades claves, como pensamiento crítico, la resolución de problemas y justamente impacta este uso productivo de las tecnologías digitales”, comentó el investigador.

Murillo agregó que no poder acceder a herramientas tecnológicas desde temprana edad y no contar con acompañamiento pedagógico limita el desarrollo de competencias futuras, tanto a nivel académico como laboral.

“No es lo mismo un chico que ha pasado por todas estas herramientas y conoce sobre temas de seguridad, ciberseguridad y uno que no nunca ha escuchado hablar de eso. Entonces, hoy los desafíos son muy distintos a los que teníamos una década atrás”, dijo.

El investigador del Estado de la Educación explicó que las desigualdades en las trayectorias educativas futuras se generan en el momento en el que no se cuenta con un sistema educativo sin brechas.