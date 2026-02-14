El País

Brecha tecnológica continúa este 2026 en las aulas: así afecta la desigualdad a los estudiantes costarricenses

Especialista explica el impacto que puede tener un alumno al no recibir clases de formación tecnológica, a diferencia de sus pares que sí tienen acceso a la asignatura

Por Fernanda Matarrita Chaves
Escolares con computadora.
Imagen del 2025 de estudiantes del territorio indígena Cabécar Tayní. En la imagen aparecen alumnos tratando de poner un diálogo en su clase de español. Según una docente, esta es la práctica que realizan algunos cuando les toca clase con una profesora que maneja un poco más los dispositivos tecnológicos. (Cortesía/Cortesía)







