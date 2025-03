225.000 estudiantes están excluidos de clases de formación tecnológica

Casi una cuarta parte de los 933.272 estudiantes que asisten este año a escuelas y colegios estatales no están recibiendo clases de Formación Tecnológica, debido a que el Ministerio de Educación Pública (MEP) no tiene dinero para contratar más profesores.

De esta forma, un total de 224.896 alumnos se están quedando sin recibir aprendizajes que, de acuerdo con especialistas en informática, serán muy importantes a la hora de buscar oportunidades futuras en el mercado laboral.

Actualmente, el MEP cuenta con 1.621 docentes de informática educativa que dan lecciones en 1.975 escuelas y colegios. En la otra acera se encuentran 2.477 centros educativos que no tienen un profesional en esta área.

Leonardo Sánchez, ministro de Educación, manifestó que esta situación se mantendrá durante el presente curso lectivo debido a la falta de contenido presupuestario y que será hasta el 2026 cuando empezarían a contratar a nuevos educadores.

Según dijo, él presentaría una propuesta al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, con diferentes escenarios para este y los próximos años, con el fin de reclutar docentes de informática, sin que ello represente un gran incremento en el presupuesto.

“Es necesario no solo presupuesto, sino la aprobación de esas plazas. De manera tal que permita que en el 2026, porque ya este año es complicado, ir incrementando plazas de manera paulatina para los próximos tres años.

“Lo cierto es que se necesita de un docente y de recursos tecnológicos para poder ejecutar el 100% como se tenía planeado en el Programa de Formación Tecnológica (PNFT)”, aseveró Sánchez.

El jerarca comentó que este año se la podrían “ir jugando” con plazas que sean liberadas por profesores de otras materias que se pensionen. No obstante, aseveró que no se puede saber cuántas quedarían disponibles.

La materia sumativa de Formación Tecnológica, antes conocida como clase de informática, se imparte como parte del Programa Nacional de Formación Tecnológica (PNFT).

Con el PNFT, el Ministerio asumió la rectoría de la enseñanza tecnológica, luego de que en 2023 terminó su relación con la Fundación Omar Dengo, la cual administraba el Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie).

Dicho programa estuvo a cargo de los laboratorios de informática educativa desde 1988.

En noviembre del 2024, Andrés Rodríguez Boza, director de Recursos Tecnológicos en Educación del MEP, dijo a La Nación que la meta es que para el 2028 todos los estudiantes de instituciones públicas cuenten con un profesor de informática educativa.

En el territorio indígena Cabécar Tayní ningún centro educativo cuenta con docente de informática, según confirmó una docente que labora allí desde hace dos décadas. Si bien algunos cuentan con computadoras, la mayoría de profesores carecen de conocimientos para enseñarles a utilizarlas más allá de ver videos en Youtube. En la imagen aparecen estudiantes tratando de poner un diálogo en su clase de español. Según una maestra, esta es la práctica que realizan algunos cuando les toca clase con una profesora que maneja un poco más los dispositivos tecnológicos. (Cortesía/Cortesía)

Las consecuencias de la exclusión en formación tecnológica

La falta de profesores de informática implica que 225.000 niños y adolescentes, a diferencia del resto, no aprenderán este año sobre apropiación tecnológica y digital, ni sobre programación y algoritmos, temas que se imparten desde el 2024.

Tampoco recibirán clases sobre ciencia de datos e inteligencia artificial, y computación física y robótica.

Quedar excluidos de este tipo de formación puede provocar, como efecto inmediato, que alumnos con talento para las tecnologías digitales pierdan la oportunidad de descubrir, desde temprano, esa habilidad y que puedan buscar formación y carreras en esa área.

Así lo considera Aarón Mena, director de METICS, unidad a cargo de apoyar al personal docente de la Universidad de Costa Rica (UCR) en el uso de tecnologías digitales.

“Sin un proceso de formación en tecnologías digitales, muchas personas pueden quedar limitadas a opciones de trabajo informal”, afirmó Mena.

Comentó que hay una percepción incorrecta de que los jóvenes son expertos en tecnologías porque todos tienen dispositivos móviles. Sostuvo que usar dispositivos para redes sociales y para entretenimiento no sustituye un proceso de formación.

Por otra parte, señaló que para aquellos estudiantes que ni siquiera tienen acceso a dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, la formación tecnológica impartida por un profesional es la única oportunidad que tienen para obtener habilidades que actualmente son necesarias para casi cualquier actividad económica.

“Es importante darles herramientas y habilidades que les permitan usar las tecnologías digitales para la vida laboral. Por otra parte, descuidar esa formación en la educación pública amplía todavía más la brecha con las escuelas y los colegios privados, los cuales invierten mucho en tecnologías digitales”, comentó.

Para Tomás de Camino, director de la Escuela de Sistemas Inteligentes de la Universidad Cenfotec, el hecho de que miles de estudiantes no estén recibiendo la materia de Formación Tecnológica, significa una barrera para la generación de oportunidades.

Una docente que trabaja en el territorio indígena Cabécar Tayní, y que conversó con La Nación a cambio de que no se revelara su nombre, consideró desigual que los niños y adolescentes de esta comunidad estén excluidos de esta formación.

“Es injusto que los estudiantes no tengan docentes de informática: los ponen en todavía más desventaja. Ya existe una brecha entre niños de zonas urbanas a rurales y es aún más marcada con niños indígenas. Tenemos mucho problema de accesos, de pobreza extrema, papá y mamá no saben leer y escribir. Ya ahí hay desigualdad”, comentó la maestra.

Este 2025, el ciclo lectivo se inició con la misma cantidad de docentes de informática que en el 2024: 1.621 profesores que imparten la asignatura de Formación Tecnológica en 1.975 centros educativos. Actualmente, 2.477 escuelas y colegios carecen de un profesional en esta área, por lo tanto, cerca de 225.000 alumnos no tienen acceso a esa materia. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja/Grupo Nación)

Ir a clases sin docente de informática educativa

La Nación consultó al MEP cuáles son los casi 2.500 centros educativos en los que los estudiantes no cuentan con docente de informática. No obstante, al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.

Según el Ministerio, los centros donde no hay profesor en esa materia se clasifican en la Dimensión 2. Allí, los docentes de otras asignaturas como Español, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales introducen el uso de las computadoras mientras imparten sus clases.

Según pudo confirmar este diario, más de 20 de esos centros educativos se ubican en el territorio indígena Cabecar Tayní, en la zona montañosa de Valle la Estrella, en Limón.

Una docente de la comunidad contó que en algunas escuelas los alumnos no tienen ni docente de informática ni tampoco equipo de cómputo. En noviembre del 2024, el MEP confirmó que en 193 centros educativos no había computadoras.

En el centro educativo donde trabaja esta educadora sí hay computadoras, aunque reconoce que no se aprovechan tanto como quisiera porque los docentes no tienen conocimientos.

“En mis más de 20 años aquí nunca ha habido un profesor de informática. Cuando la Fundación Omar Dengo (FOD) trabajaba con el MEP recibíamos capacitaciones esporádicas. Aquí las primeras computadoras llegaron entre el 2017 y el 2018 y en ese momento la FOD nos capacitó”, contó la docente.

Comentó que en el 2022 les dieron otros dispositivos adquiridos con recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), pero sostuvo que esa vez no recibieron entrenamiento para usarlos.

“Me gustaría pensar que van a empezar a capacitar porque sé que han llegado encuestas desde el MEP, pero con un tipo de preguntas dirigidas a escuelas en las que sí hay profesor de informática y aquí no los tenemos”, se lamentó.