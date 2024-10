Jerarca del Micitt: MEP tiene las respuestas sobre desuso de equipos de cómputo

La ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes, se desligó de cualquier responsabilidad por el desaprovechamiento de equipos de cómputo en el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Bogantes compareció este 29 de octubre ante los diputados de la Comisión Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia sobre el desuso de 40.000 equipos de cómputo que inicialmente habían sido adquiridos para estudiantes en condición de pobreza en el marco del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones (PNDT), el cual tiene el objetivo de reducir la brecha digital.

Frente a los cuestionamientos de los legisladores, la jerarca expresó en reiteradas ocasiones que era el MEP el que tenía las respuestas.

Por ejemplo, ante la pregunta del legislador del Frente Amplio Jonathan Acuña sobre si toda la responsabilidad de velar porque esos equipos estuviesen “desde hace rato” en uso por parte de los estudiantes era del MEP, Bogantes respondió: “Así es”.

“Queda claro para futuras audiencias que Micitt señala que al MEP le corresponde directamente esa responsabilidad. En esto y otros temas he visto como la bola va pasando de un lado a otro y las responsabilidades quedan sin ser determinadas”, concluyó el diputado.

El pasado 9 de octubre, La Nación dio a conocer que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) confirmó que 40.000 de las 86.812 computadoras y tabletas adquiridas por el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) no se habían conectado ni una vez a Internet en lo que va del 2024.

Los más de 86.000 dispositivos cuentan con la licencia Absolute Resilience, un software que ofrece la ubicación de estos equipos y que permite, mediante un servidor centralizado, identificar cada vez que las computadoras o tabletas se conectan a la red.

Ese fue el resultado de las visitas que Fonatel y Micitt realizaron a 21 centros educativos a finales del 2023 con el fin de conocer el estado de los equipos.

En las inspecciones se hallaron computadoras sin estrenar y apiladas en sus cajas en oficinas de las escuelas y colegios, así como dispositivos con uso ocasional pero nunca entregados a estudiantes de escasos recursos para llevar a su casa.

Según la ministra Bogantes, el hecho de que las computadoras no se conecten a Internet no quiere decir que no se utilicen, pues pueden usarse con aplicaciones. Su aseveración fue cuestionada, pues, de acuerdo con el diputado socialcristiano Carlos Felipe García, para realizar descargas es necesario tener conexión.

En la Escuela Técnica Shiroles, en Talamanca, Fonatel y Sutel encontraron que el equipo de cómputo entregado al MEP, estaba apilado en el piso. Foto: Sutel

‘Nuestra labor termina cuando se entregan los equipos’

Durante la audiencia, Hubert Vargas, viceministro de Ciencia y Tecnología, realizó una presentación en la que señaló que cuando el MEP cambió la meta y decidió entregar los dispositivos a centros educativos y no a los estudiantes, porque habían regresado a la presencialidad tras la pandemia, la rectoría del Micitt terminaba con dicha repartición.

Frente a la aseveración, los legisladores criticaron que ese ministerio se limitara solamente a la entrega y que ni siquiera enviaron un documento u oficio al MEP para saber qué había pasado con el equipo y por qué permanecía embodegado.

Cuando el diputado liberacionista Francisco Nicolás le consultó a la jerarca del Micitt que quién consideraba ella que era la persona responsable de que se distribuyeran estos equipos, recomendó consultarle a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller.

En el intercambio con el verdiblanco, el congresista preguntó que si el Micitt acostumbra a apoyar planes y programas y no darles seguimiento, y si la responsabilidad del Micitt llega hasta entregar el equipo en las bodegas de los centros educativos.

“¿Hasta ahí ustedes sienten su responsabilidad?”, insistió Francisco Nicolás, a lo que la ministra de Ciencia y Tecnología respondió afirmativamente.

“Hasta ahí llega la responsabilidad del Micitt”, manifestó la ministra.

Paula Bogantes, Ministra del Micitt, (al centro de blanco), aseguró en la Comisión Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia que es el MEP el que tiene las respuestas relacionadas con el desuso del equipo de cómputo que se había adquirido para disminuir la brecha tecnológica y que beneficiaría a estudiantes en condición de pobreza. Foto: Cortesía

Por su parte, la diputada del Liberal Progresista, Johanna Obando, reprochó que siendo el Micitt “el estandarte de la lucha contra la brecha digital” no se extrañen de que equipos de cómputo queden embodegados.

En su intervención, Paula Bogantes enfatizó que el tema de aprovechamiento y uso (de los equipos) es una pregunta para el MEP.

Obando apuntó que tiene un oficio en el que dice que se realizó una mesa de trabajo entre MEP, Micitt, Sutel y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) en el que se habló de que los equipos no iban a ser entregados a estudiantes, sino que se iban a embodegar para definir una forma de usarlos.

“Claramente, ninguna institución, ni la Sutel, ni la Contraloría General de la República, ni MEP, ni el IMAS aprobaríamos una meta para que se embodeguen los equipos”, dijo Bogantes.

Obando cuestionó: “¿Y por qué cuando se dieron cuenta de que estaban embodegados no giraron instrucciones al MEP?”.

La ministra reiteró: “El MEP va a venir a responderle a usted las razones de uso y aprovechamiento que se le está dando a estos equipos”.

Obando añadió que le parecía un “flaco favor” de parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es el ente rector y el que tiene que tener un papel preponderante en el tema tecnología, que hagan ver que su papel llega hasta la entrega de computadoras y tabletas.

“Nosotros somos el ente rector, diputada, pero nosotros no podemos andar diciéndole a las demás instituciones cómo darle uso al equipo tecnológico”, alegó Bogantes.

El pasado 4 de octubre, Johanna Obando presentó una denuncia ante la Contraloría solicitando investigar qué pasó con las 86.812 computadoras y tabletas entregadas a los centros educativos, por qué se cambió el criterio contenido en el Plan Nacional de Telecomunicaciones y que se demuestre que los dispositivos no se perdieron.