Más de la mitad de centros educativos carecen de profesores de Informática

La brecha tecnológica entre estudiantes de centros educativos públicos está lejos de reducirse, pues más de la mitad de las escuelas y colegios del país no tienen un recurso fundamental como es el docente de Informática, según reconoció el Ministerio de Educación Pública (MEP).

De 4.660 instituciones, solo 1.975 tienen maestro para esta materia, otros 2.477 tienen un “acercamiento” mediante sus profesores de materias básicas y 193 ni siquiera tienen equipo de cómputo. Los 15 restantes son colegios científicos y humanistas que aplican otro sistema.

Así lo confirmó Andrés Rodríguez Boza, director de Recursos Tecnológicos en Educación MEP, ante consultas de La Nación relacionadas con la implementación de la asignatura denominada Formación Tecnológica, como se llama ahora a la clase de Informática. El cambio se realiza como parte del Programa Nacional de Formación Tecnológica (PNFT).

Otra de las modificaciones que impulsa el MEP es la sustitución de laboratorios físicos por carritos o maletas móviles, en los cuales los profesores llevan las computadoras a las aulas. Rodríguez explicó que esto se implementará en las instituciones en las que no haya laboratorios, aunque en algunos casos coexistirán ambos modelos.

Con el PNFT, el Ministerio asumió la rectoría de la enseñanza tecnológica, luego de que en 2023 rompió con la Fundación Omar Dengo que administraba el Programa Nacional de Informática Educativa (Pronie). Dicho programa estuvo a cargo de los laboratorios de informática educativa desde 1988.

Los estudiantes de la Escuela Apolinar Lobo, en Santo Domingo de Heredia, cuentan con profesor de informática y reciben la nueva asignatura Formación Tecnológica, que es evaluada. Los encargados de los niños autorizaron su aparición en la foto. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Falta de docentes de Informática y dos dimensiones

De la nueva asignatura se imparten dos lecciones a la semana en los 1.975 centros educativos que tienen docente. Los centros con estas condiciones están considerados dentro de lo que el MEP llama “dimensión 1″.

En esta dimensión, los alumnos de todos los niveles, desde materno hasta educación diversificada, están recibiendo apropiación tecnológica y digital y programación y algoritmos, dos de las cuatro áreas del programa que se completa con ciencia de datos e inteligencia artificial y computación física y robótica.

Una docente de Informática, quien solicitó mantener en reserva su identidad, contó a La Nación que este año empezó a impartir a sus alumnos la nueva asignatura, que ahora es sumativa y toma en cuenta trabajo en clase, tareas y exámenes. Desde el inicio del curso lectivo da clases de apropiación tecnológica y digital, así como programación y algoritmos.

Cuenta que para capacitarse puede acceder a cursos, no obstante, debe hacerlo en su tiempo libre.

De acuerdo con la educadora, si bien hay alumnos que se han adaptado bien al cambio, a otros se les está dificultando el aprendizaje porque están rezagados en lectoescritura, a pesar de que da clase a niños de tercero, cuarto, quinto y sexto grado.

Ella labora en una escuela de San José que tiene un laboratorio con 30 computadoras, de las cuales cinco no funcionan. La docente, con 21 años de experiencia, dice que es urgente que les renueven el equipo, pues lo tienen desde hace años y es utilizado por cientos de alumnos.

La Nación también estuvo presente en una clase de Informática educativa en la escuela Apolinar Lobo Umaña, en Santo Domingo de Heredia. Allí, la docente Marianeth Aguirre Jiménez hizo un repaso con sus alumnos sobre programación.

Los 16 estudiantes de segundo grado presentes en estas dos lecciones comenzaron a recibir la materia este año; todo se inició con juegos. Luego, por medio de una proyección en la pared que simula una gran pantalla, la maestra les ha dio enseñando a programar: en este caso, debían poner un perrito a girar en la aplicación Scratch, que puede usarse sin conexión a Internet y funciona para aprender programación y algoritmos.

Durante la visita, hubo alumnos que resolvieron la práctica pronto, otros requerían de acompañamiento para avanzar y algunos tuvieron que pasar por hasta tres computadoras porque no funcionaban: se quedaban pegadas o con la pantalla negra. La docente desconoce cuándo les repondrán el equipo.

La dimensión 2: aprender sin docente de Informática

2.477 centros educativos en los que los estudiantes no tienen un docente de Informática se encuentran en la denominada “dimensión 2″. Según Rodríguez, aquí los profesores de materias como Español, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales, introducen el uso de las computadoras mientras imparten las clases.

Ese es el caso de la directora y a la vez docente de una escuela limonense, quien también pidió resguardar su identidad.

La educadora detalló que si bien el centro educativo posee computadoras y se les ha solicitado fomentar la tecnología e implementarla en clase, hasta ahora no se le ha hablado de ninguna dimensión.

Según expone, a la institución acuden casi 70 estudiantes y cuentan con 37 computadoras, de las cuales solamente 11 funcionan, aunque son muy lentas. Dice que en el caso de los alumnos de sexto grado, usan el equipo para crear mapas conceptuales, hacer presentaciones en Power Point y buscar contenidos relacionados con la materia en Internet, siempre y cuando funcione, pues la red tiende a ser intermitente.

La directora contó que cuando el MEP mantenía el convenio con la Fundación Omar Dengo (FOD) le resolvían con celeridad los inconvenientes presentados con las computadoras; ahora, aseguró, ya no es así. Tampoco sabe cuándo les entregarán mejores equipos, medida que es muy necesaria, pues hay maestras que atienden dos o tres grupos a la vez.

“Además de la situación con los equipos de los estudiantes, mi computadora tampoco sirve, se dañó hace tres años. Estoy un poco asustada porque luego ‘del divorcio’ del MEP y la FOD, no han dicho nada de qué va a pasar con las nuevas computadoras que necesitamos”, comentó.

Consultado sobre los efectos de esta disparidad en la enseñanza para los alumnos de una y otra dimensión, el director de Recursos Tecnológicos afirmó que el plan es ir, de manera escalonada, asignando un docente de Informática educativa a quienes no lo tienen y que puedan recibir la nueva asignatura.

De acuerdo con Rodríguez, la meta es que para el 2028 todos los estudiantes de instituciones públicas cuenten con un profesor de esta materia. Sin embargo, admitió que no será sencillo pues por la Ley de Empleo Público, las plazas están congeladas.

Asimismo, el funcionario aclaró que no hay intenciones de prescindir de los docentes de Informática que ya trabajan para el MEP.

“Más bien ocupamos más profesionales en esta área, enfocados en habilidades tanto en ciencia de datos como en inteligencia artificial”, comentó.

En la imagen, la docente de Informática educativa Marianeth Aguirre Jiménez enseña programación a sus estudiantes de segundo grado de la Escuela Apolinar Lobo, en Santo Domingo de Heredia. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Transformación planteada por el MEP

La “transformación” en el ámbito tecnológico que pretende el MEP se describe en el documento Generalidades del pliego de condiciones para la contratación de un proveedor de servicios gestionados bajo con un contrato de entrega según demanda, al que La Nación tuvo acceso.

El escrito resalta que el Programa Nacional de Formación Tecnológica, mediante el que se incorpora la nueva asignatura, alinea la educación “a la visión país de una economía centrada en manufactura y servicios de alta tecnología”.

“Ya que Costa Rica contribuye al menos a cinco grandes cadenas de valor mundiales de alta tecnología: electrónica, dispositivos médicos, automoción, aeronáutica/aeroespacial y dispositivos de cine y radiodifusión, el nuevo programa también responde a la estrategia país para la empleabilidad y talento humano, la ciudadanía digital y competencias para la vida”, dice el documento.

Consultado Rodríguez, insistió en que ese texto se hizo para una audiencia técnica y no una académica y que “el fin último del PNFT es el desarrollo de habilidades de competencia con la tecnología”.

Con la nueva asignatura, dijo el funcionario, se intenta enseñar a los estudiantes a crear, conocer y comprender las tecnologías. Considera que, por ejemplo, tener conocimientos básicos de programación es muy importante para futuros profesionales, indistintamente del área de trabajo en la que elijan desempeñarse.

193 escuelas y colegios sin equipo de cómputo

Actualmente, 193 centros educativos están fuera de las dos dimensiones del MEP, pues no tienen ni profesor de Informática ni equipo de cómputo.

De acuerdo con Rodríguez, son instituciones alejadas y que conllevan dificultades logísticas. El funcionario aseveró que son prioridad en el proceso de contratación de equipo tecnológico que tienen contemplada para el segundo semestre del 2025.

Sobre esa contratación, el documento de generalidades habla de “cambios disruptivos”. Adicional a la incorporación de la asignatura de Formación tecnológica, se describe “una transformación del modelo de gestión de los recursos tecnológicos”.

El MEP dice que el objetivo es pasar del modelo asociado a la compra de equipamiento por lotes/líneas separadas, producto de una sola fuente, a un nuevo modelo de contratación a través de un Proveedor de Servicios Gestionados (PSG).

No obstante, su plan se desarrolla en momentos en que surgen denuncias por desuso de equipo tecnológico, específicamente más de 40.000 computadoras adquiridas con recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) en 2022 y que inicialmente se destinarían a estudiantes en condición de pobreza.

Así se ve un carrito móvil con el que actualmente algunos docentes de Informática llegan a las aulas a enseñar tecnología. Este corresponde a una escuela josefina. Foto: Fernanda Matarrita (Fernanda Matarrita Chaves)

Los equipos de cómputo fueron llevados a distintos centros educativos, pero según pudo comprobar la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), más de 40.000 computadoras y tabletas de las 86.812 adquiridas no han sido conectadas a Internet en este año. Fotografías tomadas a finales del 2023 evidenciaron que había dispositivos apilados y embodegados en algunas escuelas y colegios.

Para Andrés Rodríguez, que los dispositivos no hayan sido conectados a Internet no significa que no sean utilizados. Alegó que las computadoras y tabletas cuentan con aplicaciones que no requieren conexión para su uso.

Constantemente, añadió, se emiten circulares en las que se promueve el uso de los equipos.

Aparte del reclamo de la Sutel, el movimiento Mauro Fernández, integrado por las académicas Eleonora Badilla Saxe, Silvia Chacón Ramírez, Yalile Chan Jiménez y la exviceministra Karla Salguero Moya, denunció recientemente en una carta abierta que unos 51.000 dispositivos comprados por medio de la Fundación Omar Dengo permanece en desuso en bodegas.

Rodríguez señaló que puede referirse a este tema porque el proceso está judicializado, pero admitió que hay equipos “resguardados en bodegas”.

En julio del 2023, este medio dio a conocer que la FOD intentaba devolver más de 50.000 equipos de cómputo al Ministerio. Este 1.° de noviembre, el abogado del MEP, Irving Mathews, declaró que se desconoce qué hay en las bodegas, pues no recibieron un inventario y reiteró que no se puede hablar del asunto por estar en vía judicial.

