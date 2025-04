Precandidatos del PLN se enfrentaron en el último debate con Álvaro Ramos como rival a vencer

Los precandidatos presidenciales del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, Gilberth Jiménez, Carolina Delgado y Marvin Taylor, se enfrentaron en el último debate antes de la convención interna del próximo domingo 6 de abril, con Ramos como el rival a vencer por sus contrincantes.

Según la más reciente encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica (UCR), con un 25%, Álvaro Ramos lidera la intención de voto entre las personas decididas a acudir a las urnas este domingo. A él le siguen Jiménez, con 9%; Delgado, con 4%; y Taylor, con 2%, aunque los indecisos predominan con 59%.

Más allá de los porcentajes, durante el debate realizado por Teletica este viernes 4 de abril, los precandidatos confirmaron que Ramos es el rival al que desean destronar, ya que le cuestionaron su indecisión y vacilación sobre temas trascendentales, como pensiones, venta de activos estatales y la cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa.

En la imagen los precandidatos del Partido Liberación Nacional (PLN), de izquierda a derecha, Marvin Taylor, Álvaro Ramos, Carolina Delgado y Gilberth Jiménez. (Lilly Arce/Lilly Arce)

El precandidato y diputado Gilberth Jiménez señaló que en debates anteriores Ramos defendió la necesidad de ampliar la cantidad de curules. Al respecto, el líder en las encuestas argumentó que esa no sería una prioridad para su eventual gobierno, pero reconoció que los ciudadanos aquejan falta de representatividad en el Congreso.

“Abramos la discusión, no podemos tener temas tabú. Puede ser que la solución no pase por tener más diputados, puede ser que pase por cambiar la manera en que se elijan, pero no hay duda de que las comunidades no se están sintiendo representadas”, declaró Ramos.

Jiménez consideró que la respuesta de su contrincante fue tibia y aseguró que hubo un cambio de posición respecto a declaraciones anteriores. “Si hay algo que detesta el pueblo en este momento es la Asamblea Legislativa”, indicó el diputado.

El diputado Gilberth Jiménez criticó que Álvaro Ramos pretenda impulsar el aumento en la cantidad de diputados. Su contrincante refutó la afirmación. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Durante el periodo de discusión abierta entre los precandidatos, Marvin Taylor se sumó a las críticas contra Ramos y lo acusó de vacilar en sus posiciones.

“Me preocupa, es algo a lo que nos tiene acostumbrados, primero señaló que vendía el Banco de Costa Rica (BCR) y después dijo que no. Dijo que la edad de 70 años era la apropiada para pensionarse, después dijo que no. El otro día dijo en el debate que sí, hacían falta más diputados, y hoy dice que no. Eso refleja una debilidad de liderazgo”, criticó Taylor.

En respuesta, Ramos dijo ser alguien que escucha opiniones de todas las personas y luego las analiza, “algo terriblemente necesario en este momento donde todas las decisiones parecen tomarse con el hígado”, apuntó.

Precandidatos acusaron a Álvaro Ramos de ser tibio e indeciso sobre temas trascendentales. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Luego de que Jiménez acusara a Ramos de querer aumentar a 70 años la edad de pensión, este último negó que esa sea su intención.

“Nunca he propuesto aumentar la edad de pensión, yo lo que dije que eso es parte del análisis. No vacilo, simplemente me gusta analizar las cosas. Don Gilberth, usted recibió en la Asamblea Legislativa mi propuesta sobre el tema de pensiones, y ahí no dice nada de 70 años”, contestó el precandidato.

Además del supuesto cambio de postura de Ramos sobre la edad para pensionarse, Jiménez criticó que su contrincante se oponga al proyecto para entregarle a los ciudadanos el dinero acumulado en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Asimismo, en referencia a Ramos, Delgado afirmó que no es sano “ajustar el discurso dependiendo de quién nos escuche”.

“Tenemos que ser directos, tenemos que ser claros. Por eso es que la gente desconfía de Liberación Nacional y no cree que podamos llevar soluciones. Hay que llevar gente diferente, no aquellos que están respaldados por los mismos de siempre”, dijo Delgado.

La diputada Carolina Delgado afirmó que la falta de claridad es parte de lo que provoca la desconfianza de los ciudadanos en el PLN. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Seguidamente, Taylor afirmó que las justificaciones de Ramos son inaceptables. “Antes de hablar hay que pensar. Yo he dicho claramente no a la venta del BCR, no a 70 como edad de pensión, no al aumento del número de diputados. Yo estoy absolutamente claro, pero usted está haciendo puro cálculo”, criticó.

Tras las críticas de sus contrincantes, Ramos negó haber propuesto la venta del BCR y afirmó que no está de acuerdo con esa iniciativa. También refutó haber propuesto el aumento a la edad de pensión.

“Son preguntas que le hacen a uno, y por mi disposición analítica veo los escenarios, pero estamos en un entorno en donde no se pueden considerar esas cosas, porque este gobierno, una y otra vez, las cosas que propone son para hacerle daño al país, y no lo vamos a permitir”, concluyó el precandidato.

