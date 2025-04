Precandidatos del PLN se enfrentaron en debate de Repretel: estas son sus propuestas para combatir la pobreza

Los cuatro precandidatos del Partido Liberación Nacional (PLN) se enfrentaron este lunes por primera vez en un debate con los cuatro juntos, a seis días de la convención liberacionista para elegir al próximo aspirante presidencial de esa agrupación política.

El enfrentamiento, organizado por Noticias Repretel y Noticias Monumental, les exigió a los precandidatos revelar sus propuestas en seguridad, combate a la pobreza y generación de empleo, entre otros temas, así como sobre problemas concretos del país.

Específicamente para combatir el alto costo de la vida, la pobreza y el desempleo, los liberacionistas centraron sus propuestas en generar un mayor acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas, así como en ayudar al agro, además de generar riqueza invirtiendo en infraestructura, programas de acceso a la vivienda, generando mayor estabilidad económica y fortaleciendo la inversión social.

Cada precandidato presentó sus ideas y fue cuestionado por los otros tres aspirantes. A continuación, las principales propuestas de cada uno, por el orden en que se presentaron:

El legislador Gilberth Jiménez. Fotografía: Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly Arce)

Gilberth Jiménez

El diputado aseguró que los costarricenses requieren un mayor apoyo del Estado y declaró que el Sistema de Banca para el Desarrollo ha sido un fracaso. También aseguró que se debe dar mejor acceso a crédito para las pymes y un fuerte asesoramiento para que puedan desarrollar proyectos y expandirse en mercados.

Jiménez apuntó que se debe facilitar la compra de los productos de las pymes y que las compras públicas las beneficien, así como una política agraria más fuerte, para mejorar la calidad de los productos de ese sector, pero con precios más bajos.

Sobre sus ideas, Taylor las calificó de incompletas, pues cree que no dijo cómo mitigaría la situación de tantas familias en pobreza, mientras que Delgado alegó que debe ser una política integral y no solo para las pymes. Ramos también señaló que a Jiménez le falta profundidad en el apoyo a la gente pobre.

El precandidato Marvin Taylor. Fotografía: Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly Arce)

Marvin Taylor

El economista con experiencia en organizaciones internacionales cree que se debe dejar de hablar de luchar contra la pobreza y enfocar el país en generar riqueza. Para ello, adujo que pondrá en marcha un plan masivo de inversión en infraestructura y de vivienda digna para las clases media y pobre, así como acceso de crédito y asistencia técnica para recuperación del agro.

Sobre esa propuesta, Carolina Delgado cuestionó que no explique cómo mejorar la competitividad ni la atracción de inversiones, mientras que Ramos le criticó que se enfoque en lo productivo, pero sin pensar en las personas a las que le falta destreza para la reconversión productiva, es decir, lo que él llama una “red de protección social”.

Gilberth Jiménez le criticó a Taylor cómo le va a dar “su platico de comida a la gente” cuando no hay políticas para contratar a los pequeños, con justicia.

La diputada Carolina Delgado aspira a la candidatura verdiblanca. Fotografía: Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly Arce)

Carolina Delgado

La diputada aseguró que para generar riqueza en Costa Rica hay que montar el país en el tren del desarrollo y la innovación, hacerlo más atractivo y así mejorar la inversión social.

“No podemos invertir en educación para buenos empleos y salir de la pobreza, si no hay recursos. No podemos dar tranquilidad a los productores, pequeños, medianos y grandes, si no damos estabilidad económica”, indicó.

Para Álvaro Ramos, la propuesta de la legisladora hace mucho énfasis en la atracción de inversión, pero declaró que esta no vendría si no hay seguridad jurídica para los inversionistas, la cual afectó el actual gobierno.

Gilberth Jiménez dijo que si bien todos sueñan con esa Costa Rica, hoy no existen las condiciones, para lo que se necesita asesoramiento de los sectores.

Por su parte, Taylor consideró que la inversión extranjera sigue viniendo, y más bien dijo que la que debe crecer es la economía interna, que paga impuestos y sostiene el Estado social costarricense.

Álvaro Ramos, expresidente ejecutivo de la CCSS. Fotografía: Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly Arce)

Álvaro Ramos

Finalmente, el expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) centró sus ideas para combatir la pobreza en trabajar con la escalera de la movilidad social, que se debería centrar en la educación, para lo cual refirió a las becas de Avancemos, el transporte y los comedores escolares.

“No se puede formar personas si tienen hambre. Hay que darles herramientas de movilidad social, pensiones universales, salud universal. Mejorar la inversión social para asegurar que todos puedan aprovechar las oportunidades”, dijo.

A Ramos, Gilberth Jiménez le criticó haber sido parte del gobierno de Rodrigo Chaves, que, según dijo, afectó las herramientas para los estudiantes, incluso en la formación técnica.

Marvin Taylor dijo que está de acuerdo en fortalecer la educación, pero le pidió acciones “para ya”, con crecimiento de la economía interna, aumentando el empleo. Delgado afirmó que no se puede hacer “chocolate sin cacao”, por lo que se debe producir más en el país, para generar más recursos.