¿Qué proponen los precandidatos del PLN para salvar las pensiones?

Dos de los cuatro aspirantes a la silla presidencial, en representación del Partido Liberación Nacional (PLN), detallaron a La Nación sus propuestas para darle sostenibilidad al sistema de pensiones costarricense. Al contrario, los restantes dos precandidatos no aterrizaron planes concretos que podrían guiar la toma de decisiones, durante el inicio de un eventual gobierno.

Estas son las respuestas que brindaron, previo a la convención del próximo 6 de abril, en la que se definirá la candidatura a la Presidencia de la República por parte de la agrupación verdiblanca.

Ramos propone tropicalizar modelo sueco

Álvaro Ramos, expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), destacó la necesidad de convocar a un diálogo nacional sobre el sistema de pensiones, que tomaría como punto de partida una propuesta basada en el modelo de pensiones de Suecia.

“Parte de nuestro modelo actual, que ya tiene cuatro pilares y lo que hace es reforzar el pilar no contributivo, lo convierte en una pensión básica universal. A partir de ahí, modifica la naturaleza de los regímenes contributivos y, en el caso específico de la CCSS, porque no me metería con los regímenes del Poder judicial o el del Magisterio, lo convertiría en un modelo de cuentas nocionales”, destacó.

La cuentas nocionales son cuentas virtuales que registran todas las contribuciones de un trabajador a la seguridad social a lo largo de su vida, y que luego se consideran a la hora del cálculo de la pensión, según un blog del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Ramos explicó que su plan combina la experiencia sueca con las recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en la que Ramos se desempeñó.

El modelo sueco combina estas cuentas con la capitalización individual, es decir, pensiones basadas en contribuciones y esperanza de vida al jubilarse. Para hacer el cálculo de la pensión, se divide el saldo acumulado durante la vida laboral entre la esperanza de vida estimada en el momento de retirarse.

No obstante, el exjerarca indicó que, por un tema técnico, tropicalizaría el modelo sueco para introducir el concepto de multiplicadores nocionales, “que tienen dos funciones: resolver el problema intergeneracional y resolver el problema distributivo intrageneracional, que en Costa Rica es mucho más marcado que en Suecia, porque allá los salarios se parecen más y el nuestro es un país más desigual”.

“Entonces, al ser más desigual, las pensiones quedan más desiguales, si las deja como cuentas nocionales puras. Por eso, yo los transformo para comprimir el rango de pensiones y asegurarnos que no quede gente con una pensión extraordinariamente baja”, agregó.

Gilberth Jiménez apuesta por invertir en infraestructura

Por su parte, el diputado Gilberth Jiménez señaló la necesidad de impulsar reformas para que los regímenes de pensiones puedan invertir recursos en los proyectos de infraestructura pública que desarrolla el país.

“Yo no concibo cómo la ruta 27 no se ha dado para que sea administrada y gestionada directamente por los mismos fondos de pensiones”, dijo el parlamentario.

Jiménez afirmó que un cambio de este tipo podría hacer que los fondos de pensiones sean más capitalizables, sostenibles y que estén sometidos a menores riesgos de solvencia. Aunado a eso, estima que se le podría dar más pensiones a muchas personas que tal vez hoy no la reciben, por falta de recursos.

El diputado señaló que, el contar con mayores rendimientos, también permitirá a la CCSS elevar el monto de la pensión no contributiva que se concede a las personas que no han contribuido o cotizado a ningún régimen, y que cumplen con ciertas condiciones, como estar en situación de pobreza.

“Yo no sé si serán ¢100 mil, ¢110 mil o ¢115 mil, pero podemos ir haciendo un ajuste importante, en razón a la recuperación que podamos tener con nuevos ingresos sanos, con mayores rendimientos y que esos rendimientos en lugar de tomarlos una empresa transnacional, que se vayan para las Europas o para otros lugares, quedan dentro del país”, destacó.

Delgado y Taylor sin planes concretos

Por su parte, la diputada Carolina Delgado y Marvin Taylor, exviceministro de Hacienda, no brindaron planes específicos para abordar la problemática del sistema de pensiones.

“De las primeras cosas que yo voy a hacer, siendo presidenta, va a ser sentarnos a ver todo el regimen de pensiones, para asegurarnos que podamos tomar las decisiones correctas”, declaró Delgado.

“Estamos en proceso de estudio, pero en lo que yo sí he sido contundente y claro, es que no estoy de acuerdo con el incremento en la edad de pensión a los 70 años; eso está excluido”, advirtió Taylor.