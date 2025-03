‘Es vergonzoso estar hablando de brecha digital en el 2025’, dice experto sobre educación tecnológica

Tomás de Camino Beck, investigador y máster en ciencias de la computación, califica de vergonzoso que Costa Rica, en pleno 2025, todavía esté hablando de brecha digital o tecnológica, un tema del que se empezó a conversar desde los años 80. Actualmente, casi 225.000 estudiantes de escuelas y colegios públicos no reciben la asignatura de Formación Tecnológica porque no cuentan con docentes de informática.

Si bien estos alumnos tienen acercamiento a equipos de cómputo por medio de sus docentes de materias básicas, no tienen clases de esta materia como otros estudiantes de escuelas y colegios. “La problemática la venimos arrastrado desde hace mucho tiempo. Es vergonzoso hablar de brecha digital en el 2025″, señaló.

Según Leonardo Sánchez Hernández, jerarca del Ministerio de Educación Pública (MEP), sería hasta el 2026 cuando se vayan sumando profesores de esta materia para atender a toda la población estudiantil. Este 2025, solamente los alumnos que tienen este tipo de docente están aprendiendo sobre programación, algoritmos y apropiación tecnológica y digital.

Para de Camino, director de la Escuela de Sistemas Inteligentes de la Universidad Cenfotec, más allá de la exclusión que enfrentan miles de estudiantes que se quedan sin que se generen oportunidades y se aceleren procesos de cambio hacia mundo tecnológico de manera acelerada, hay otro tema al que hay que prestar atención.

Él considera que lo más importante es que todo esfuerzo en educación tecnológica debe dejar una capacidad instalada que pueda ser independiente de los ciclos políticos, algo que dice no ha sucedido ni en esta ni en otras administraciones.

“La matemática la seguimos enseñando, sea quien sea que aparezca en el ministerio, eso debió haber pasado con la tecnología hace rato y todavía estamos peleándonos con eso”, agregó.

Tomás de Camino está convencido de que los esfuerzos en Formación Tecnológica deben dejar una capacidad instalada para que no dependa de políticas ni de directrices. Para este experto es lamentable que los estudiantes se queden sin aprender. (Marvin Caravaca)

Una deuda en tecnología

Tomás de Camino cree que la educación pública costarricense no ha alineado el avance de la educación con la tecnología y que es una falencia que se ha arrastrado por décadas.

“La computadora ya no es un artefacto externo a nuestra formación, es un artefacto íntegro a nuestro desarrollo profesional y desarrollo, incluso como ciudadanos. Tenemos una deuda grande desde hace tiempo sobre Formación Tecnológica en la educación tanto primaria como secundaria”, dijo de Camino.

Según el especialista, es importante que exista el Plan Nacional de Formación Tecnológica (PNFT) que el MEP implementó en el 2024 tras romper su relación con la Fundación Omar Dengo, aunque reconoce que ponerlo a trabajar no es sencillo por la ausencia de docentes, que afirma deben ser formados para las nuevas tecnologías y tener la capacidad de integrar todas aquellas que vayan apareciendo.

Cerca de 225.000 estudiantes no reciben clases de Formación Tecnológica ante la falta de docentes de informática. Este 2025 tampoco tendrán profesor, según el ministro del MEP, el plan es empezar con la contratación en el 2026. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Equipo de cómputo en desuso

De Camino, propulsor de una competencia de robótica para colegiales, afirma que desde su punto de vista no hace falta buscar culpables, sino tomar acción.

Eso sí, lamentó el desuso de computadoras destinadas para escolares que trascendió meses atrás. “Cómo es posible que empezando el 2022 hubiera tantas computadoras metidas en una bodega, por qué estaban metidas en una bodega para empezar por ahí. Son computadoras extremadamente caras y no pueden tener la extensión que deberían tener”, dijo.

En octubre del 2024, La Nación informó que casi la mitad de 86.000 equipos de cómputo que debían entregarse a estudiantes en condición de pobreza con el fin de combatir la brecha digital, se desaprovechan en el MEP.

La Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) confirmó que, a octubre del 2024, 40.000 unidades (47%) no se conectaron ni una sola vez a Internet.

La adquisición de 86.812 computadoras y tabletas, por $58 millones, se pagó con recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), administrado por la Sutel.

Al ser cuestionada sobre el tema, la exministra del MEP, Anna Katharina Müller, calificó “como un cuento” el desaprovechamiento de ese equipo de cómputo.

En noviembre del 2024, Andrés Rodríguez, director de Recursos Tecnológicos en Educación MEP, dijo que aunque los dispositivos no hayan sido conectados a Internet, eso no significa que no sean utilizados. Alegó que las computadoras y tabletas cuentan con aplicaciones que no requieren conexión para su uso. Fotografías tomadas a finales del 2023 evidenciaron que había dispositivos apilados y embodegados en algunas escuelas y colegios.

En esa misma entrevista, Rodríguez confirmó que a esa fecha, 193 centros educativos no contaban con ningún equipo de cómputo.

Tomás de Camino señaló que le duele que haya niños se queden sin aprender.