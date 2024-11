Müller califica como ‘un cuento’ informe sobre 40.000 computadoras en desuso en MEP

Anna Katharina Müller, ministra de Educación Pública, calificó como “un cuento” un informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones sobre 40.000 computadoras destinadas a estudiantes pobres que no han sido conectadas ni una vez a internet.

Müller aseguró tener un censo realizado al 100% de los centros educativos en el que los directores certificaron que las computadoras están distribuidas y en uso. “Es falso que haya paquetes de computadoras que se hayan estancado”, aseveró la jerarca.

La funcionaria se refirió al tema, este martes, luego de comparecer ante la comisión legislativa de Juventud, Niñez y Adolescencia, donde se investiga el supuesto desuso de dispositivos electrónicos asignados a alumnos en estado de vulnerabilidad.

Dicha investigación surgió luego de que un informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) revelara que, en lo que va del 2024, más de 40.000 computadoras de un total de 86.812 adquiridas no habían sido conectadas a la red mundial.

“Me da pena decirlo, que alguien quiera perjudicar y preocupar a los docentes y a los estudiantes y padres de familia con un cuento tan bochornoso como ese”, respondió Müller al ser consultada por la prensa.

La Sutel incluyó en su informe fotos de computadoras y tabletas guardadas en sus cajas, apiladas en bodegas o que estaban recibiendo un uso ocasional. Sobre este tema, la ministra aseguró que no es cierto y que ha visto rodar “un montón de fotografías falsas”.

“No tenemos reporte de más de 3.000 computadoras que están en 300 centros educativos que tienen como respaldo para cambiar cuando se les arruine un equipo”, insistió.

Las imágenes mencionadas fueron incluidas por Sutel en su informe luego de una visita que representantes del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) realizaron a 21 centros educativos, a finales del 2023.

La ministra de Educación, Anna Katharina Müller aseguró este martes que es un cuento que más de 40.000 computadoras se estén desaprovechando. Foto: (Albert Marín)

Müller defiende uso de computadoras

Durante su comparecencia ante la comisión legislativa, la ministra de Educación manifestó que los equipos de cómputo mencionados por Sutel cuentan con 35 aplicaciones y que la mayoría de ellos no requieren de internet para ser utilizados.

Sostuvo que los dispositivos fueron entregados en su totalidad a los centros educativos. Así se resolvió, según indicó, porque la compra de los mismos se concretó después de que los escolares y colegiales que las iban a recibir ya habían regresado a la presencialidad.

También comentó que luego de una actualización del inventario detectaron 37 centros educativos que están sobreequipados, por lo cual decidieron donar esos dispositivos a 193 escuelas y colegios que actualmente no cuentan con tecnología para uso pedagógico.

Al respecto, la diputada liberacionista Kattia Rivera consideró extraño que estos dispositivos no hayan tenido conexión ni siquiera “cinco segundos”.

Rivera también cuestionó la exposición de la jerarca sobre el manejo de los recursos tecnológicos, pues consideró que el MEP vendía un panorama distinto al que ellos encuentran cuando visitan centros educativos.

Anna Katharina Müller compareció ante la comisión legislativa de Juventud, Niñez y Adolescencia junto con Andrés Rodríguez, director de Recursos Tecnológicos del MEP, y con la viceministra administrativa, Sofía Ramírez. Foto: (Albert Marín)

El también liberacionista Francisco Nicolás consultó si el MEP contaba con algún sistema que indique qué tanto se está utilizando el equipo y cómo impacta la escolaridad y el conocimiento tecnológico de los estudiantes. Müller respondió que eso no se puede medir.

“¿Cómo? Lo que no se puede medir no se puede gestionar, en todo hay parámetro. Usted como docente sabe que si no hay medición no hay valoración del impacto (...). Es lamentable que un programa tan importante para una sociedad como la nuestra, esté tan mal”, reclamó Nicolás.

La ministra dijo llamarle la atención el hecho de que el tema genere preocupación hasta ahora que el Ministerio tomó control de la situación.

“Anteriormente (cuando el MEP trabajaba con la Fundación Omar Dengo) los laboratorios pasaban cerrados, no se ejecutaba el programa como tenía que ser y se estaban gastando $400 millones; en este momento nadie dijo nada”, manifestó.

No obstante, minutos después, el encargado de la Dirección de Recursos Tecnológicos, Andrés Rodríguez Boza, quien fungió como encargado de los laboratorios de la Fundación Omar Dengo, señaló que era una “hiperbole” decir que los recintos pasaban cerrados.

Actualmente, solo los estudiantes de 1.975 centros educativos reciben la asignatura de formación tecnológica. En 2.685 escuelas y colegios aún no se cursa como una materia sumativa, pues no tienen profesor de informática y 193 ni siquiera cuentan con equipo tecnológico.

