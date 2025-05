Costarricense más seguida de TikTok se comprometió: ¡Vea el tierno momento!

La costarricense con más seguidores en TikTok, Mari Centeno, le entregó un anillo de compromiso a su novia Kathy Alfaro. La pareja vive uno de los momentos más significativos de su relación.

Alfaro confirmó la propuesta, que tuvo lugar en Disney World, con una serie de fotografías y un emotivo mensaje donde agradece el amor de su pareja.

Centeno, quien tiene 12 millones de seguidores en TikTok, afirmó que el anillo entregado fue provisional. Prefiere que sea Kathy quien elija el anillo definitivo, ese que llevará en su mano durante toda la vida.

Alfaro compartió el momento en su cuenta de Instagram. Escribió: “Y en el lugar donde los sueños se hacen realidad, también se hizo realidad el mío. Siempre soñé con conocer Disney, con vivir esa magia de niña que se quedó guardada en mi corazón. Pero jamás imaginé que ese viaje soñado se convertiría en uno de los momentos más importantes de mi vida”.

En su publicación, también relató cómo ocurrió la propuesta. “Me tomó de la mano y me pidió compartir para siempre nuestras vidas. Con el corazón latiendo fuerte, los ojos llenos de lágrimas y una emoción que no puedo explicar, dije que sí”, escribió Alfaro.

Mari Centeno y Kathy Alfaro cumplirán seis años de noviazgo en setiembre.

