MEP alista contratación de equipo informático para ‘transformación disruptiva’ en 2025

Computadoras portátiles, kits de robótica con imanes, maletas para llevar laptops a las aulas, proyectores, impresoras, entre otros, son parte del equipo que el Ministerio de Educación Pública (MEP) pretende adquirir para el segundo semestre del 2025.

Andrés Rodríguez Boza, director de Recursos Tecnológicos en Educación del MEP, confirmó el plan. Señaló, que si todo avanza bien, la contratación se realizaría en los términos en que se establece en el documento Generalidades del pliego de condiciones para la contratación de un proveedor de servicios gestionados bajo con un contrato de entrega, al que tuvo acceso La Nación.

Este texto expone la llamada “transformación disruptiva” del Ministerio de Educación tras la implementación del Programa Nacional de Formación Tecnológica (PNFT). Este incluye la nueva asignatura de formación tecnológica, que solamente se recibe en los 1.975 centros educativos que cuentan con docente de informática. Esa cifra es menos de la mitad de los 4.660 centros de MEP.

Entre las novedades está la sustitución de laboratorios físicos por carritos móviles, que deriva de la propuesta de reemplazar la tradicional compra de equipamiento por lotes/líneas separadas, producto de una sola fuente, por un nuevo modelo de Proveedor de Servicios Gestionados (PSG), es decir, de contratación según demanda.

El documento argumenta que esta modalidad de contratación “es favorable para responder de manera oportuna” a las necesidades de gestión para la implementación del Programa Nacional de Formación Tecnológica. La razón, aclara, es que el MEP no tiene la capacidad operativa para lograrlo, especialmente a nivel de soporte y mantenimiento técnico, atención de incidentes, monitoreo de servicios, entre otros.

Según Rodríguez, en el documento se exponen posibles necesidades de equipo que tenga el MEP para sondear el mercado y ver qué puede obtenerse. Confirmó además la realización de una audiencia como parte del estudio de mercado para conocer “cómo está la tecnología a nivel mundial”. En dicho encuentro participaron distintos proveedores.

Un asistente a la audiencia, quien solicitó mantener en reserva su identidad, comentó que le extrañó que a esta reunión no fueran invitadas empresas costarricenses que podrían brindar el servicio al MEP.

La Nación solicitó el 25 de octubre el video de esa audiencia realizada en Teams, Rodríguez se comprometió a revisar si no había caducado. Hasta el 11 de noviembre no se había recibido el material.

Entre el equipo tecnológico que el MEP planea contratar para el segundo semestre del 2025 están laptops, unidades de transporte y carga móvil para kit tecnológico, como los conocidos carritos o maletas móviles; así como kits de robótica, entre otros. (Jorge Navarro para LaNacion y LaTeja)

Contratación en medio de denuncias contra MEP

El plan se desarrolla en momentos en que surgen denuncias por desuso de equipo tecnológico, específicamente más de 40.000 computadoras adquiridas con recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) en 2022 y que inicialmente se destinarían a estudiantes en condición de pobreza.

Los equipos de cómputo fueron llevados a distintos centros educativos, pero según pudo comprobar la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), más de 40.000 computadoras y tabletas de las 86.812 adquiridas no han sido conectadas a Internet en este año. Fotografías tomadas a finales del 2023 evidenciaron que había dispositivos apilados y embodegados en algunas escuelas y colegios.

Para Andrés Rodríguez, que los dispositivos no hayan sido conectados a Internet no significa que no sean utilizados. Alegó que las computadoras y tabletas cuentan con aplicaciones que no requieren conexión para su uso.

Aparte de la denuncia de la Sutel, el movimiento Mauro Fernández señaló en una carta abierta que unos 51.000 dispositivos comprados por medio de la Fundación Omar Dengo permanecen en desuso en bodegas.

Rodríguez señaló que puede referirse a este tema porque el proceso está judicializado, pero admitió que hay equipos “resguardados en bodegas”.

El funcionario comentó que si bien el plan es contratar nuevo equipo, aseguró que antes están “ordenando la casa” mediante una actualización de inventario. Si una escuela cuenta con cinco computadoras buenas, la van a donar a otro centro educativo, pues el plan es “hacer una entrega con equidad”.

Se desconoce a cuánto ascendería la nueva contratación.

MEP explora que empresa brinde servicio completo

De acuerdo con el director de Recursos Tecnológicos en Educación, en el documento de generalidades se incluyen especificaciones porque debe haber una línea para que a partir de allí las empresas interesadas tengan noción de las necesidades del MEP. Aseguró que lo que se incluyen son tecnologías “muy generales para sondear”.

El documento precisa que la contratación del proveedor de servicios gestionados durante cuatro años es crucial para la implementación del PNFT, en atención a lo dispuesto por el Consejo Superior de Educación. En este lapso, el MEP pretende llegar a todos los centros educativos y alcanzar a la población estudiantil estimada en 1.076.999.

Actualmente hay 193 escuelas y colegios que ni siquiera cuentan con equipo tecnológico. 2.477 tienen dispositivos, pero no profesor de informática.

Sobre la contratación, Andrés Rodríguez respondió que no solamente buscan que les entreguen el equipo tecnológico, sino que “exploran” la posibilidad de que la empresa que dote de estos dispositivos también dé el servicio de soporte y mantenimiento.

Pasar al modelo de contratación, declaró, es otra exploración que quieren hacer sin que signifique que el MEP quiera privatizar la educación. Así lo manifestó en respuesta a cuestionamientos surgidos en torno al documento.

“Eso se ha malinterpretado con este tipo de análisis que hacen del documento de generalidades”, dijo.

Rodríguez afirmó que la idea de esta estrategia vino de un análisis realizado por funcionarios del Ministerio.

“Puedo decir con certeza que no tenemos clara cuál es la tecnología, la marca, pero sí tenemos claro lo que queremos enseñar y es que los niños conozcan principios de electrónica”, afirmó.

El MEP confirmó sus planes de contratación de equipo tecnológico en tiempos en los que ha trascendido el desuso de dispositivos que estarían prontos a perder su garantía y entrar en obsolescencia. Foto: Sutel

Los kits de robótica que plantea el MEP

Entre el equipo que se detalla en el texto están los kits de robótica con imanes, si bien el documento no especifica marcas, este tipo de dispositivos corresponderían a la marca Little Bits.

Este diario consultó a Tomás de Camino, director de la Escuela de Sistemas Inteligentes de la Universidad Cenfotec, sobre el uso de este tipo de dispositivos. El máster en Ciencias de la Computación considera que estos no son los óptimos, pues al conectarse mediante imanes generan dependencia y si se pierde una pieza hay que volver a comprarla de la misma marca.

“Para mí, la tecnología que se utilice tiene que ser abiertamente accesible para la población”, mencionó de Camino.

Rodríguez insistió en que esta especificación de kit es solamente un punto de partida y que están abiertos a lo que se les ofrezca.