Equipo tecnológico del MEP es vendido en Marketplace de Facebook

Así venden en Marketplace este proyector de alta resolución que tiene un sello del MEP.

Un proyector de alta resolución, marca Casio, que cuenta con un sello que lo identifica como parte del Programa Nacional de Informática Educativa que tenían el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Fundación Omar Dengo (FOD), se vende por ¢47.990 en Marketplace de Facebook.

El equipo tecnológico, que sería propiedad del MEP, es ofertado “como nuevo”. Quienes lo comercializan aseguran que solamente tiene 60 horas de uso y que su lámpara, que tiene capacidad para 20.000 horas, solamente ha sido utilizada 20.

“Está casi nuevo (...) Solo gente seria, se vende o se cambia por algo de mi interés”, reseña el vendedor.

La Nación envió un mensaje al comerciante para conocer cómo llegó el equipo que dice ser del MEP a sus manos; sin embargo, no se ha recibido respuesta.

Asimismo, se le consultó al Ministerio de Educación sobre la situación; empero, el ministro Leonardo Sánchez Hernández comentó que revisaría la consulta.

Ha pasado antes

Quien sí respondió con celeridad fue Otto Silesky, presidente de la FOD, él comentó que el equipo no lo están vendiendo desde la Fundación.

“Se han dado casos como ese en algunas ocasiones pero (y lo que ha pasado) es que gente se ha robado equipos de escuelas. Esos son equipos que usualmente estaban en escuelas”, comentó Silesky.

Asimismo, el presidente de la fundación agregó que el tema debe canalizarse con el MEP para determinar a qué centro educativo estaba asignado el proyector y que eventualmente se presente la denuncia desde la dirección.

Rompimiento de convenio entre el MEP y la FOD

En mayo del 2023, el MEP finalizó su convenio con la FOD y por casi dos años, 22.000 dispositivos nuevos permanecieron embodegados en Mudanzas Mundiales, a la espera de que el ministerio los retirara.

El equipo, que permanecía apilado en tarimas, fue sacado de las bodegas luego de que la Contraloría General de la República (CGR) negara una prórroga solicitada por el jerarca Leonardo Sánchez Hernández.

Se desconoce si el proyector que se vende en Marketplace es parte del equipo que estuvo embodegado.