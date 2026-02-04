El País

Equipo tecnológico del MEP es vendido en Marketplace de Facebook

Proyector cuenta con sello del programa que tenían en conjunto el Ministerio de Educación y la Fundación Omar Dengo. Vendedor asegura que tiene solamente 60 horas de uso.

Por Fernanda Matarrita Chaves
Así venden en Marketplace este proyector de alta resolución que tiene un sello del MEP.
Así venden en Marketplace este proyector de alta resolución que tiene un sello del MEP. (Capturas de pantalla/Capturas de pantalla)







Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

