Editorial

Editorial: La dictadura de Nicaragua es impuesta. Decir lo contrario es un insulto

Su declaración implica mucho más que un inaceptable desliz. Constituye un claro desdén por la naturaleza y razón de ser de la democracia, algo particularmente grave en quien ocupa la presidencia de nuestro país

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Por La Nación
Foto de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, sobrepuesta en foto de manifestación de protesta en Nicaragua en 2018
Las declaraciones de Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, quien dijo que los nicaragüenses tienen el gobierno “que han elegido tener”, generaron airadas críticas. Foto de protestas contra el régimen Ortega Murillo, en 2018. (Archivo LN/Fotocomposición)







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Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

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