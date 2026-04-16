Estados Unidos sanciona a hijos de Ortega y Murillo y empresas que comercializan oro

Washington, Estados Unidos. Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra dos hijos de la pareja presidencial nicaragüense con cargos en el gobierno, así como contra cinco responsables y siete empresas vinculadas al negocio de la extracción y comercialización del oro.

Maurice Ortega Murillo es Delegado Presidencial de Nicaragua para el Deporte, y Daniel Edmundo Ortega Murillo controla la comunicación gubernamental, al frente del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

Ambos son sancionados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés), informó el Departamento del Tesoro.

“La dictadura de Murillo-Ortega ha colocado a familiares en puestos clave para mantener el control de sectores cruciales de la economía nicaragüense”, acusa el Departamento del Tesoro.

“Desde 2020, ha reestructurado el sector minero en una compleja red de empresas fachada y testaferros diseñada para generar divisas, blanquear activos sancionados y reforzar el control político en beneficio propio”, añade.

Estados Unidos ya sancionó al ministro de Energía y Minas nicaragüense, Salvador Mansell, en 2021.

Ahora pasa a sancionar entre otros al viceministro, Santiago Hernán, así como a abogados y representantes legales de empresas del sector.