ONU acusa al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua

Expertos de la ONU exigieron responsabilidades a Daniel Ortega y Rosario Murillo por ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas desde 2018.

Por AFP
Daniel Ortega y Rosario Murillo, vestidos con ropa roja y rosa respectivamente, levantan el puño en un evento oficial en Nicaragua, con banderas nacionales y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de fondo.
Ortega y Murillo tomaron el poder absoluto, restringieron libertades y aniquilaron la oposición interna desde el 2018. (CESAR PEREZ/AFP)







