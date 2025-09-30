El Mundo

Cumbre de las Américas excluye a Nicaragua, Cuba y Venezuela

República Dominicana confirma que Venezuela, Nicaragua y Cuba están excluidos de la Cumbre de las Américas. Canciller cubano reacciona a la “coerción”.

EscucharEscuchar
Por AFP
Esta foto, distribuida por el medio oficial El 19 Digital, muestra al presidente nicaragüense Daniel Ortega y a la copresidenta Rosario Murillo durante las celebraciones del Día del Trabajo en Managua el 30 de abril pasado. Fotografía:
Esta foto, distribuida por el medio oficial El 19 Digital, muestra al presidente nicaragüense Daniel Ortega y a la copresidenta Rosario Murillo durante las celebraciones del Día del Trabajo en Managua el 30 de abril pasado. Fotografía: (JAIRO CAJINA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Cumbre de las AméricasNicaraguaCubaVenezuelademocracia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.