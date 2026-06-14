El País

Mientras Estados Unidos aumenta la presión contra la dictadura Ortega-Murillo, Laura Fernández da declaraciones inaceptables para exiliados nicaragüenses

La afirmación de Laura Fernández de que los nicaragüenses tienen ‘el gobierno que han elegido tener’ desató reacciones de expresidentes, activistas, opositores y medios de comunicación nicaragüenses

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Por Jorge Arturo Mora
Laura Fernández
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, respondió preguntas sobre Nicaragua en una entrevista con una cadena televisiva. (Esteban Bermúdez)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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