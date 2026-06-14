Mientras Estados Unidos aumenta la presión contra la dictadura Ortega-Murillo, Laura Fernández da declaraciones inaceptables para exiliados nicaragüenses

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, respondió preguntas sobre Nicaragua en una entrevista con una cadena televisiva.

Mientras el Gobierno de Estados Unidos aumenta la presión contra al régimen Ortega Murillo, al que califica de dictadura corrupta y criminal, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, pronunció unas declaraciones sobre Nicaragua que figuras políticas y exiliados calificaron como atroces.

Durante una entrevista con la cadena colombiana NTN24, el 13 de junio, la mandataria afirmó que los nicaragüenses tienen “la forma de gobierno que han elegido tener” y justificó el que Costa Rica tenga relaciones “armoniosas” con el régimen. Dijo que Nicaragua mantiene estabilidad económica y realiza inversiones, por lo que “usted no puede comparar las condiciones de vida que tienen los nicaragüenses frente a las que tienen, por ejemplo, los cubanos o las que llegaron a tener los venezolanos”.

En criterio de los críticos del régimen, lo dicho por la costarricense ignora:

Asesinatos, desapariciones forzadas y exilio de opositores

Clausura de templos y procesiones religiosas

El encarcelamiento o inhabilitación de candidatos opositores

El encarcelamiento de sacerdotes

Expulsión de organizaciones religiosas

La ausencia de libertad electoral con elecciones sin garantías de imparcialidad

Cierre de universidades

Violaciones de derechos humanos

Las denuncias de EE. UU. y Marco Rubio sobre Nicaragua

En febrero del 2026, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, no dudó el calificar al régimen Ortega-Murillo como una dictadura, además de que se refirió a los “crímenes cometidos” por el gobierno nicaragüense al sancionar al director de Máxima Seguridad de la cárcel La Modelo, Roberto Clemente Guevara Gómez, señalado por violaciones de derechos humanos. En esa ocasión, EE. UU. exigió la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos.

Recientemente, el 16 de abril, Washington sancionó a dos hijos de Ortega y Murillo por el opaco negocio del oro con China, bajo el cargo de que esta operación económica “ayudar a la dictadura a generar dinero y mantener el control político” en Nicaragua.

Además, EE. UU. calificó de corrupto al régimen y señaló que “no permitirá la confiscación ilícita de activos de propiedad estadounidense”.

En mayo de 2026, además, la congresista republicana, María Elvira Salazar, afirmó que el presidente Donald Trump busca pasar a la historia dejando al hemisferio occidental “libre de dictaduras” y aseguró que, después de las acciones impulsadas contra Venezuela y Cuba, “el próximo es Nicaragua”. Sus declaraciones se produjeron previo a una audiencia en el Congreso estadounidense titulada “Enfrentando al régimen totalitario de Ortega-Murillo”

Fuerte crítica de expresidenta costarricense

Figuras políticas costarricenses, así como de activistas, opositores y periodistas nicaragüenses, consideran que la presidenta ignoró la situación de derechos humanos y la falta de condiciones democráticas en el país gobernado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Una de las reacciones provino de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, quien publicó un extenso pronunciamiento en redes sociales en el que cuestionó duramente las afirmaciones de la actual mandataria.

“Pido disculpas a las hermanas y hermanos de Nicaragua ante las atroces declaraciones de la presidenta de mi país”, escribió Chinchilla.

La exgobernante reprochó que Fernández hablara de “la forma de gobierno que ellos han elegido tener”, ignorando, según afirmó, que las tres últimas reelecciones de Daniel Ortega fueron cuestionadas por observadores internacionales y que en los comicios de 2021 varios aspirantes presidenciales fueron encarcelados o inhabilitados.

También, criticó que la presidenta costarricense destacara la estabilidad económica nicaragüense sin mencionar las denuncias de violaciones a los derechos humanos.

“Encubrió bajo una supuesta estabilidad económica los sufrimientos a que ha sido sometido el pueblo nicaragüense por parte de la dictadura”, señaló Chinchilla, antes de enumerar asesinatos, desapariciones forzadas, encarcelamientos de opositores, cierres de organizaciones civiles y universidades, así como casos de represión transnacional.

La expresidenta cuestionó además que Fernández no hiciera referencia a la reciente muerte bajo custodia del dirigente miskito Brooklyn Rivera, hecho que ha provocado pronunciamientos de organismos internacionales.

“Finalmente y a modo de exculpación a los dictadores Daniel y Rosario, cerró diciendo: ‘Dios con Nicaragua’. Cuando a esa sufrida población se le ha despojado también de la libertad religiosa, con sacerdotes encarcelados, congregaciones religiosas expulsadas, y hasta templos y procesiones de Semana Santa clausuradas", escribió.

“Hay dos posibles explicaciones de tal desatino: ignorancia o indiferencia. Si es lo primero, avergüenza al país; si es lo segundo deshonra nuestra tradición de condena absoluta a las tiranías y no representa el sentir mayoritario de nosotros los costarricenses”, finalizó en su publicación.

Laura Chinchilla reprochó el análisis que hizo Fernández sobre la situación en el país vecino. (Archivo LN/Fotocomposición)

Exiliado: Fernández ‘miente y ofende’

A las críticas se sumó el periodista y director de Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, quien en declaraciones al medio Artículo 66 cuestionó directamente las palabras de la presidenta costarricense.

“Al afirmar que los nicaragüenses tienen una forma de gobierno que han elegido tener, miente y ofende”, expresó.

Según La Prensa de Nicaragua, Costa Rica es el primer destino de exilio para los vecinos del norte. (JAIRO CAJINA/AFP)

Por su parte, la activista política Alexa Zamora, en declaraciones al diario 100% Noticias, sostuvo que Fernández desconoce la falta de condiciones democráticas existentes en Nicaragua.

“Creo que son unas declaraciones desafortunadas, ya que en múltiples ocasiones, por un lado, se ha desmentido esta narrativa de crecimiento económico y estabilidad en Nicaragua y por otro lado el no reconocer el hecho de que en Nicaragua se vive bajo una dictadura y que esto mismo implica que los nicaragüenses no tenemos la libertad de elegir nuestro gobierno, pues es simplemente desafortunado”, declaró.

Zamora también cuestionó que la relación bilateral se aborde únicamente desde una perspectiva comercial.

“Cuando los nicaragüenses y los defensores de derechos humanos demandamos al Estado acciones contundentes y alineadas con las denuncias de violaciones a derechos humanos, también hablamos de la revisión de las relaciones económicas y comerciales que los Estados democráticos mantienen con la dictadura, ya que esto es un pilar que las ayuda a sostenerse”, afirmó.

Por su parte, Enrique Martínez, representante de la agrupación activista AVANZA Nicaragua, dijo a este mismo medio que la realidad del país no puede medirse a través de los datos que dio Fernández en la entrevista.

“Nicaragua no puede analizarse únicamente a partir de indicadores económicos o de una aparente estabilidad proyectada desde el poder. Esa estabilidad descansa, en gran medida, sobre el sacrificio de cientos de miles de nicaragüenses que fueron forzados al exilio y que hoy sostienen a sus familias mediante remesas enviadas desde el exterior”, manifestó.

Martínez agregó que amplios sectores de la población continúan enfrentando pobreza y exclusión.

“Mientras sectores vinculados al Frente Sandinista de Liberación Nacional concentran beneficios y privilegios, amplias zonas rurales, comunidades indígenas, territorios campesinos y barrios populares continúan enfrentando pobreza, exclusión y falta de oportunidades”, señaló.

El dirigente opositor también rechazó la afirmación de que los nicaragüenses cuentan con el gobierno que han elegido.

“Los nicaragüenses no tenemos hoy un gobierno surgido de elecciones libres y democráticas. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo carece de legitimidad democrática”, afirmó.

Las declaraciones de Fernández fueron cuestionadas por el también expresidente Luis Guillermo Solís.

“Lamento las declaraciones de la señora presidenta Laura Fernández sobre las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua. Denotan un profundo desconocimiento sobre las atroces violaciones a los Derechos Humanos que la dictadura Ortega-Murillo, un régimen espurio que se mantiene en el poder a sangre y fuego, ha impuesto a cientos de nicaragüenses”, escribió en sus redes sociales.