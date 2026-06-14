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El ‘sofá del pueblo’ cubano y la Costa Rica que dejó de ser orilla

De ser tierra de exiliados y perseguidos políticos, nos convertimos en diligente oficina periférica del destierro ajeno

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Por Alejandro Patiño Cruz
Malecón de La Habana, Cuba
En Cuba, el Malecón ofrece lo que el régimen no: un espacio donde el viento se lleva las palabras antes de que sean usadas contra quien las dice. (Shutterstock/Foto)







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