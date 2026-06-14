El País

Laura Fernández dice que los nicaragüenses tienen el gobierno ‘que han elegido tener’

‘Nosotros tenemos una relación armoniosa (con Nicaragua)’, dijo la presidenta de Costa Rica

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Por Jorge Arturo Mora
Conferencia de prensa
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, respondió preguntas sobre Nicaragua en una entrevista con una cadena televisiva. (Esteban Bermudez/ebermudez)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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