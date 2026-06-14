Laura Fernández dice que los nicaragüenses tienen el gobierno ‘que han elegido tener’

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, respondió preguntas sobre Nicaragua en una entrevista con una cadena televisiva.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, afirmó que los nicaragüenses tienen el gobierno “que han elegido tener”, al referirse a la situación política de Nicaragua durante una entrevista con la cadena colombiana NTN24.

La periodista de la cadena le consultó cómo planea manejar la relación con Nicaragua durante su mandato, tomando en cuenta que Costa Rica comparte frontera con un gobierno que numerosos organismos internacionales y críticos califican como una dictadura que busca perpetuarse en el poder. De hecho, en noviembre del 2021, el Gobierno de Costa Rica no reconoció como libres ni válidas las elecciones en las que Daniel Ortega confirmó un cuarto mandato consecutivo.

“Dios con Nicaragua, Dios con Costa Rica, Dios con todos. Ellos pues con sus problemas internos y su forma de gobierno que han elegido tener”, respondió la mandataria Laura Fernández en la entrevista

🎥Presidenta de Costa Rica: los nicas tienen el Gobierno «que han elegido tener»



Laura Fernández, se deslinda de la crisis de derechos humanos, los fraudes y represión en Nicaragua y asegura que el país tiene estabilidad económica

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En la entrevista, consultada sobre los regímenes de Nicaragua, Cuba y Venezuela, la mandataria costarricense sostuvo que su administración mantendrá una relación cordial con el gobierno nicaragüense y evitó emitir críticas sobre la situación interna del país vecino. Según dijo, Costa Rica continuará apostando por una convivencia armoniosa dentro de las complejidades propias de la relación bilateral.

“Nosotros tenemos una relación armoniosa (con Nicaragua) dentro de lo que cabe y en mi gobierno seguirá siendo así”, señaló Fernández durante la entrevista.

También, afirmó que Nicaragua mantiene estabilidad económica y realiza inversiones, por lo que “usted no puede comparar las condiciones de vida que tienen los nicaragüenses frente a las que tienen, por ejemplo, los cubanos o la que llegaron a tener los venezolanos”, dijo.

La presidenta sí reconoció que, pese a la cercanía geográfica, Costa Rica y Nicaragua mantienen una relación diplomática limitada. Desde el 2018, cuando Costa Rica retiró a su embajador en Managua en medio de la crisis política nicaragüense, la representación costarricense en ese país ha permanecido a cargo de un encargado de negocios interino.

Según La Prensa de Nicaragua, Costa Rica es el primer destino de exilio para los vecinos del norte. (JAIRO CAJINA/AFP)

Desacuerdo

Medios como La Prensa de Nicaragua informaron de que “las declaraciones han generado atención debido a que diversos organismos internacionales han denunciado violaciones a los derechos humanos, restricciones a las libertades civiles y cuestionamientos a los procesos electorales en Nicaragua durante los últimos años”.

Tras la difusión de la entrevista, el expresidente costarricense Luis Guillermo Solís manifestó su desacuerdo con las declaraciones de Fernández.

Solís señaló que no comparte la valoración realizada sobre el sistema político nicaragüense y sostuvo que diversos organismos internacionales y gobiernos han cuestionado las condiciones democráticas y la situación de los derechos humanos en ese país.

“Deploro las declaraciones de la señora presidenta Laura Fernández sobre las relaciones entre Costa Rica y Nicaragua. Denotan un profundo desconocimiento sobre las atroces violaciones a los derechos humanos que la dictadura Ortega-Murillo, un régimen espurio que se mantiene en el poder a sangre y fuego, ha impuesto a cientos de nicaragüenses”, escribió en sus redes sociales.

“La política exterior de Costa Rica siempre privilegió la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional por sobre cualquier otra consideración (...). No hacerlo solo puede ser fruto de un reiterado pragmatismo oportunista, que ya puesto en práctica por Rodrigo Chaves durante su gobierno, deja muy en entredicho los principios y valores que han inspirado históricamente la política internacional de nuestro país”, agregó en su publicación.

Costa Rica había rechazado la validez de las elecciones nicaragüenses debido a “la ausencia de condiciones y garantías requeridas en democracia para acreditarlas como transparentes, creíbles, independientes, libres, justas e inclusivas”, según indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en aquel momento.